حبیب‌‌الله تحویل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با ثبت نام مجدد دوره های آموزش شهروند الکترونیک اظهار داشت: ثبت نام مجدد این دوره ها به صورت غیر حضوری است و از نیمه دوم خردادماه آغاز می شود.

وی افزود: این دوره ها با هدف، آموزش اینترنت (کامپیوتر)، زبان (ارتباط شهروند با توریست)، بانکداری نوین و کارآفرینی برگزار می گردد تا شهروندان با استفاده از امکانات وب کسب درآمد کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: آموزش این دوره ها به صورت غیرحضوری و مجازی است و اشخاصی که این دوره ها را سپری کنند کارت الکترونیکی دریافت می کنند، پس از اتمام دوره ها امتحان پایان دوره به صورت حضوری برگزار می گردد.

وی در مورد مزایای کارت الکترونیک بیان داشت: با دریافت کارت الکترونیک، اشخاص می توانند تا سقف شش میلیون تومان تسهیلات بگیرند.

تحویل پور با اشاره به مدت زمان برگزاری این کلاس ها تصریح کرد: حداقل مدت زمان برگزاری این کلاس ها شش ماه و حداکثر مدت زمان آن سه سال است.

وی در پایان اظهار داشت: پس از تکمیل این دوره ها، برای اشخاص گواهینامه پایان دوره از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران صادر می شود.