رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر مذاکره باشگاه سپاهان با فرشید طالبی ضمن بیان مطلب فوق گفت: هنوز با این بازیکن صددرصد به توافق نرسیدیم اما توافقات اولیه میان طرفین صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: با جذب علی احمدی و در صورت توافق با فرشید طالبی که هر دو پیشینه حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا را داشته‌اند، خط دفاع‌مان را تقویت خواهیم کرد.

مدیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین گفت: با مهدی کیانی هافبک تیم تراکتورسازی هم مذاکره کرده‌ایم و در صورتیکه وی با تیم تراکتورسازی به توافق نمی‌رسید، به احتمال زیاد به سپاهان می‌آمد.