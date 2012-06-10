  1. ورزش
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توافق اولیه سپاهان با مدافع فصل گذشته ذوب‌آهن

توافق اولیه سپاهان با مدافع فصل گذشته ذوب‌آهن

مدیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان از توافق اولیه با مدافع تیم فوتبال ذوب‎‌آهن اصفهان خبر داد.

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر مذاکره باشگاه سپاهان با فرشید طالبی ضمن بیان مطلب فوق گفت: هنوز با این بازیکن صددرصد به توافق نرسیدیم اما توافقات اولیه میان طرفین صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: با جذب علی احمدی و در صورت توافق با فرشید طالبی که هر دو پیشینه حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا را داشته‌اند، خط دفاع‌مان را تقویت خواهیم کرد.

مدیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین گفت: با مهدی کیانی هافبک تیم تراکتورسازی هم مذاکره کرده‌ایم و در صورتیکه وی با تیم تراکتورسازی به توافق نمی‌رسید، به احتمال زیاد به سپاهان می‌آمد.

کد مطلب 1622997

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