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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۵:۰۹

حل مشكل ترافيك نيازمند تصميات استراپيك شهري است

مشاوره مديرعامل شركت كنترل ترافيك تهرات تاكيد كرد: حل مشكل كورترافيك درشهرهاي برزگ نيازمند داشتن تصميات استراپريك مدرن شهري است .

        دكتر"مراد كردي" روز شنيه درگفت وگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهرضمن بيان اين مطلب افزود: نبوديك سسيتم مديريتي درست درچهارجوب قوانين مي تواندباعث بروز اختلالات درنظم دورن شهري شود.

   وي اظهارداشت :  بحران ترافيك درشهرتهران هم اكنون ازحالت تعادل خارج شده واين امردرآينده اي نزديك مي تواند به عنوان عامل تخريب كننده محيط زيست انسانها تبديل شود.

        دكــتركردي خاطرنشان كرد: مسله ترافيك اگر بصورت كارشناسانه از سوي دست اندكاران امور شهري ازجمله شهرداري  شواري شهر وهيات دولت وديگر ارگانها ذبربط بررسي نشود امكان به اجرا گذاشتن طرح " ممنوعيت عبور و  مرورخودور"  در سطح كلان  شهري  خواهيم  بود .

     مشاوره مديرعامل شركت كنترل ترافيك تهران تصريح كرد:  شهري همچون تهران نيازمند داشتن سيستم نظامندحمل ونقل عمومي جامعاست تا بتوان معضل افزايش بارترافيكي راحل كرد.

    وي افزود:متاسفانه هم اينك ازبرخي سوختيهاي آلاينده نا پاك درخودورهااستفاده شده واين خودبه عنوان برزگترين بحران درسياست گذاري ترافيكي شهرتهران تبديل شده است .

   كردي حل مشكل ترافيك درشهرتهران راتنها به داشتن استراتژي شهري مناسب عنوان كرد.

  

کد مطلب 1623

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