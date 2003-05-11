حل مشكل ترافيك نيازمند تصميات استراپيك شهري است

دكتر"مراد كردي" روز شنيه درگفت وگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهرضمن بيان اين مطلب افزود: نبوديك سسيتم مديريتي درست درچهارجوب قوانين مي تواندباعث بروز اختلالات درنظم دورن شهري شود.

وي اظهارداشت : بحران ترافيك درشهرتهران هم اكنون ازحالت تعادل خارج شده واين امردرآينده اي نزديك مي تواند به عنوان عامل تخريب كننده محيط زيست انسانها تبديل شود.

دكــتركردي خاطرنشان كرد: مسله ترافيك اگر بصورت كارشناسانه از سوي دست اندكاران امور شهري ازجمله شهرداري شواري شهر وهيات دولت وديگر ارگانها ذبربط بررسي نشود امكان به اجرا گذاشتن طرح " ممنوعيت عبور و مرورخودور" در سطح كلان شهري خواهيم بود .

مشاوره مديرعامل شركت كنترل ترافيك تهران تصريح كرد: شهري همچون تهران نيازمند داشتن سيستم نظامندحمل ونقل عمومي جامعاست تا بتوان معضل افزايش بارترافيكي راحل كرد.

وي افزود:متاسفانه هم اينك ازبرخي سوختيهاي آلاينده نا پاك درخودورهااستفاده شده واين خودبه عنوان برزگترين بحران درسياست گذاري ترافيكي شهرتهران تبديل شده است .