جهان نیازمند تغییر رژیم در واشنگتن و تل آویو است

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور"مایکل شادوفسکی" تحلیلگر مرکز"گلوبال ریسرچ" در مقاله ای در سایت "اسپای گانا" می نویسد: اسناد ومدارک بسیار زیادی وجود دارند که نشان می دهند کشتارهای موجود در سوریه توسط گروه ها ی مسلح و مزدوران خارجی که مورد حمایت مالی و نظامی کشورهای غربی و آمریکا می باشند صورت می گیرد.

به اعتقاد وی حمایت های غرب از این کشتارها با این رویکرد صورت می گیرد که غرب می خواهد با نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی دولت بشار اسد حمله نظامی به این کشور به بهانه مداخله بشردوستانه را توجیه کند.

به این نوع رفتار آمریکا و غرب در کشتار سوریه در ادبیات نظامی آمریکا " حوادث ایجاد کننده صدمات جمعی" گفته می شود که اولین باردر سال 1962 این شیوه توسط آمریکایی ها در "عملیات نورثوودز" استفاده شد. طی این طرح سری پنتاگون آمریکایی ها برای برانگیختن احساسات مردمی سرویس های اطلاعاتی آمریکا مبادرت به قتل کوبایی تبارهای میامی کردند تا از این طریق جنگ علیه کوبا را توجیه کنند.

"مایکل شادوفسکی" معتقد است کشتارهای غرب و آمریکا در سوریه با همان منطق صورت می گیرد تا بتوانند با همراه کردن احساسات عمومی علیه دولت بشار اسد مداخله نظامی ناتو به بهانه بشردوستانه را توجیه کنند.

در ادامه این مطلب آمده است آمریکا و ناتو به این دلیل ریسک جنگ در سوریه را می پذیرند که می خواهند از این طریق ارتباط ایران با منطقه مدیترانه راقطع کنند تا بتوانند امنیت رژیم صهیونیستی را تضمین کنند.

وی همچنین یادآور می شود طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به سوریه حدود 20 سال است که در دست بررسی است.

وی در نهایت اعلام می دارد برای تضمین ثبات و امنیت جهانی بایستی نظام ها و رژیم های شیطانی در واشنگتن و تل آویو تغییر کنند.