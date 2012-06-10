نتایج دور دوم انتخابات در خارج/پیشتازی مرسی در 4 کشور اروپایی و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "محمد قاسم" سفیر فوق العاده مصر در فنلاند و استوونی اظهار داشت که نتایج شمارش آراء دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در خارج از این کشور حاکی از آن است که محمد المرسی نامزد حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین بیشترین آراء انتخاباتی را در فنلاند و استوونی از آن خود کرده است.

وی در ادامه از مشارکت گسترده مصری های مقیم فنلاند و استوونی در انتخابات ریاست جمهوری که بالغ بر 63 درصد بود استقبال کرد. قاسم تصریح کرد: محمد المرسی 76 رای و احمد شفیق 37 رای کسب کرده اند.

از مسقط پایتخت عمان نیز خبر می رسد محمد المرسی با کسب 4 هزار و 54 رای بیشترین رای را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که احمد شفیق رقیب وی و آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک هزار و 181 رای به دست آورده است.

از 9 هزار و 109 مصری واجد شرایط رای دادن در عمان مجموع آراء انتخاباتی در این کشور بالغ بر 5 هزار و 343 رای بود و در این میان 108 آراء باطل نیز وجود داشت.

محمد المرسی همچنین با کسب 40 رای در ایرلند و نروژ و اختلاف 14 رای بر احمد شفیق رقیب انتخاباتی خود که تنها 26 رای کسب کرده پیشی گرفته است.

گفتنی است دور دور انتخابات ریاست جمهوری مصر در کشورهای خارجی سوم تا نهم ژوئن (14 تا 20 خرداد) برگزار شد.