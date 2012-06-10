تسهیلات بانکی متقاضیان بانک کشاورزی در زنجان دوبرابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد نیکخواه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میزان تسهیلات پرداختی پارسال متقاضیان بانک کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن رشد 80 درصدی دارد گفت: سال گذشته 2700 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان از طریق این بانک پرداخت شده است و این در حالی است که این میزان در سال 89 حدود 1500 میلیارد ریال بود.

وی با تأکید بر اینکه امسال در زمینه پرداخت تسهیلات به متقاضیان تدوام فعالیت های سال گذشت است ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم میزان تسهیلات اعطایی به متقاضیان از سوی بانک کشاورزی در سال‌جاری به مبلغی در حدود 5500 میلیارد ریال برسد.

نیکخواه، با اشاره به اینکه سال گذشته 4523 نفر در استان زنجان موفق به دریافت تسهیلات از این بانک شدند افزود: این میزان تسهیلات نسبت به سال 89 که رقمی بیش از 3500 نفر بود، از رشد 80 درصدی برخوردار است که در همین راستا امسال نیز پیش‌بینی 2 برابر شدن این تسهیلات را می‌کنیم.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان زنجان، در خصوص رشد روزافزون مؤسسات مالی در زنجان ادامه داد: رشد مؤسسات مالی باید نشان‌دهنده رشد اقتصادی باشد که این‌طور نیست و متأسفانه نظارت متمرکزی بر روی این قضیه انجام نمی‌شود.

نیکخواه، با بیان اینکه طرح توسعه کشاورزی به عنوان انقلابی در این بخش است افزود: معتقدیم با تحقق این مهم، انقلابی در بخش کشاورزی رخ خواهد داد، از این‌رو قرار است 66 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سطح کشور به متقاضیان طرح توسعه کشاورزی پرداخت شود که سهم استان زنجان از این میزان، 1700 میلیارد ریال می‌باشد، از طرفی نرخ تسهیلاتی که در طرح توسعه کشاورزی پیش‌بینی شده است، 7 درصد با بازپرداخت 7 تا 15 ماهه است.

وی، با تأکید بر اینکه همه برنامه‌‌های تعریف شده برای این بانک در بحث آبیاری تحت‌فشار محقق شده است گفت: استان زنجان به عنوان مرکز خلاقیت در حوزه بانک کشاورزی بوده و در این زمینه یک استان پیشتاز به حساب می‌آید .

مدیر شعب بانک کشاورزی استان زنجان ادامه داد: طرح برون‌سپاری اعتبارات خرد که توسط این بانک و در استان طراحی شده است که تسهیل کردن دسترسی مردم به اعتبارات خرد از اهداف این طرح به‌شمار می‌رود.

نیکخواه از بانک کشاورزی به عنوان تنها بانکی که به حوزه زنان پرداخته است یاد کرد و گفت: از سال 89 طرحی با عنوان "کوثر" برای حمایت از دختران روستایی به اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه وضعیت زندگی مردم به ویژه زنان در روستاها در قیاس با شهرها متفاوت بوده و امکانات اشتغال در روستاها بسیار کم است، از این‌رو سعی کردیم سرمایه اولیه و اندکی که مورد نیاز این قشر است را در قالب طرحی با عنوان طرح فاطمة‌الزهرا (س) اجرا کنیم.