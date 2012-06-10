اعطای 116 هزار فقره تسهیلات به تولیدکنندگان بخش کشاورزی مازندران

محمد تقی بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 90 بانک کشاورزی استان با پرداخت 116 هزار و 617 فقره تسهیلات به تولید کنندگان و کشاورزان فعال در عرصه کشاورزی استان به مبلغ هشت هزار و 872 میلیون ریال نقش چشمگیری در توسعه بخش کشاورزی استان داشته است.

وی افزود: این میزان تسهیلات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان از رشد 46 درصدی پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی داشته است.

مدیر ستادی بانک کشاورزی در استان افزود: بیش از 50 درصد آنچه که در بخش کشاورزی توسط سیستم بانکی استان پرداخت شد به تنهایی توسط بانک کشاورزی صورت گرفته و کارکنان این بانک همواره خدمت به بخش کشاورزی و ارتقا سطح درآمد کشاورزان و تولید کنندگان این بخش را رسالت مهم و اساسی خود می دانند.

بهشتی اضافه کرد: در سال 90 بالغ بر 813 میلیارد ریال علاوه بر تسهیلات مورد اشاره به طرحهای زودبازده پرداخت شده که موجب اشتغال بالغ بر چهار هزار و 200 نفر شده است.

مدیرستادی بانک کشاورزی در استان با اشاره به تسهیلات هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی و یارانه سوخت آنرا گامی مهم در تولید بهینه و استفاده از ظرفیتها و پتانسیل موجود در استان برشمرد و گفت: بالغ بر 9 میلیارد ریال یارانه سوخت و 320 میلیارد ریال تسهیلات هدفمندی یارانه توسط بانک کشاورزی مازندران پرداخت شده است.

بهشتی با اشاره به طرح های توسعه بخش کشاورزی از اختصاص هزار و 850 میلیارد ریال اعتبار به استان با نرخ هفت درصد خبر داد.