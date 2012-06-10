به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه ها با اعتباری بیش از 56 میلیارد و 720 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی و اعتبارات ملی آماده بهره برداری شده است.

بهره برداری از پروژه هایی از قبیل گلخانه حصار مهتر، دامداری شیری، کانال آبیاری عمومی، خط انتقال لوله آب کریم آباد و احداث خط انتقال لوله آب جیتو، اجرای طرح آبیاری بارانی، تسطیح چهار هکتار از اراضی مندکان، تسطیح 16 هکتار از اراضی علی آباد، لایروبی قنات توچال، احداث یک کیلومتر جاده بین مزرعه و بهره برداری از پروژه کنترل سیل بند شرق پارچین و کنترل سیل رسوب حمامک در این هفته صورت می گیرد.

همچنین از کشاورزان و فعالان نمونه بخش کشاورزی شهرستان نیز تجلیل خواهد شد.

پارک های منطقه 19 به سیستم آبگرمکن خورشیدی مجهز شد

در راستای اصلاح الگوی مصرف انرژی، سرویس های بهداشتی تعدادی از بوستان های این منطقه به سیستم آبگرمکن خورشیدی تجهیز شد.

بوستان های 22 بهمن، نرگس، شقایق، بهار، شهید کاظمی و مرکز مشاوره و آموزش گل و گیاه به این سیستم مجهز شد.

همه اقدامات لوله کشی های آب گرم، نصب شیرآلات انجام و آبگرمکنها راه اندازی شده است.

در این راستا سیستم آبرسانی پل صنیع خانی، بوستانهای ولایت، بهشت، جنگل قدس و طوبی، بلوار باقرشهر، جنگل ولی آباد و 50 هکتاری عوارضی به متراژ 110 هزار متر تقویت و ارتقا یافت.

جمع آوری پسماندهای خشک از منازل مسکونی و مراکز تجاری شهرری

طرح جمع آوری پسماندهای خشک از منازل مسکونی و مراکز تجاری از سوی شهرداری منطقه 20 اجرا شد.

در راستای افزایش جلب مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری از محیط زیست و ترویج فرهنگ بازیافت و تفکیک پسماند از مبدأ، از سوی اداره بازیافت ناحیه شش طرح جمع آوری پسماندهای خشک توسط عوامل و وسایل نقلیه وبژه جمع آوری این پسماندها از منازل مسکونی و واحدهای تجاری طبق بلوک بندی های انجام شده انجام می شود.

عوامل جمع آوری واحد بازیافت شهرداری ناحیه شش به صورت روزانه اقدام به جمع آوری پسماندهای خشک از منازل مسکونی و اصناف تجاری کرده و کیسه های ویژه پسماندها را به صورت رایگان به افراد اهدا می کنند.

بهره برداری از هفت پروژه جهاد کشاورزی در پیشوا

همزمان با هفته جهاد کشاورزی، هفت پروژه کشاورزی در شهرستان پیشوا به بهره برداری می رسد.

این طرح ها شامل افتتاح و بهره برداری از پروژه 31 هکتاری آبیاری تحت فشار، پروژه پرورش ماهی، احداث کانال آبیاری روستای اسلام آباد و اجرای پروژه دو کیلومتری انتقال آب روستای یوسف رضا، پمرمت و لایروبی قنات روستای چله مورت، تسطیح 30 هکتار از اراضی کشاورزی، تبدیل هفت هکتار گلخانه سنتی به صنعتی و پروژه 600 هکتاری آبیاری تحت فشار شرکت مزرعه نمونه جلیل آباد مورد بهره برداری قرار می گیرد.

همچنین از فعالان و نمونه های بخش های مختلف کشاورزی نیز تجلیل خواهد شد.

کلاس مربیگری آمادگی جسمانی در شهرری برگزار می شود

یک دوره کلاس مربیگری آمادگی جسمانی ویژه بانوان در شهرری برگزار می شود.

با همت هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان ری یک دوره کلاس مربیگری آمادگی جسمانی(ویژه بانوان) در اواخر خردادماه سال 91 در اداره ورزش و جوانان شهرستان ری برگزار می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره با شماره 55901595 معاونت ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان ری تماس بگیرند.

700 هنرمند صنایع دستی شهرستان ری بیمه شدند

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان ری از بیمه 700 نفر از هنرمندان صنایع دستی در این منطقه خبر داد.

امیرمسیب رحیم زاده افزود: 700 نفر از هنرمندانی که دارای کارت شناسایی صنایع دستی و همچنین کارت سازمان فنی و حرفه ای هستند از سوی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه همه این هنرمندان تحت بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته اند، تعداد کل هنرمندان شهرستان را دو هزار 600 نفر اعلام کرد.