زمان برگزاری نشست خبری مربیان ایران و قطر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، "کارلوس کیروش"، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران و "پائولو اوتوری"، سرمربی برزیلی قطر، فردا دوشنبه ساعت 12:30 در سالن اجتماعات آکادمی ملی فوتبال رودرروی خبرنگاران رسانهها قرار میگیرند تا به سئوالاتشان پیش از بازی مقابل ایران پاسخ دهند.
زمان کنفرانس برای هر سرمربی 20 دقیقه خواهد بود. ایران و قطر روز سه شنبه به مصاف هم میروند. سومین بازی قطر و دومین بازی ایران در رقابتهای انتخابی جام جهانی روز سه شنبه ساعت 20 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
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