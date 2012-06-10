زمان برگزاری نشست خبری مربیان ایران و قطر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، "کارلوس کی‌روش"، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران و "پائولو اوتوری"، سرمربی برزیلی قطر، فردا دوشنبه ساعت 12:30 در سالن اجتماعات آکادمی ملی فوتبال رودر‌روی خبرنگاران رسانه‌ها قرار می‌گیرند تا به سئوالات‌شان پیش از بازی مقابل ایران پاسخ دهند.

زمان کنفرانس برای هر سرمربی 20 دقیقه خواهد بود. ایران و قطر روز سه شنبه به مصاف هم می‌روند. سومین بازی قطر و دومین بازی ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی روز سه شنبه ساعت 20 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.