جدایی هافبک صبا در پایان لیگ یازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک تیم فوتبال صبای قم که به عنوان بازیکن سابق تیم‌های مطرح استقلال تهران و سپاهان اصفهان در صبای قم بازی می‌کرد، از این تیم جدا شد.



این بازیکن مرتضی ‌هاشمی‌زاده است که در لیگ‌های چهارم، پنجم و ششم حضوری موفق در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور داشت و بعد از اینکه در لیگ چهارم با پیراهن تیم سپاهان اصفهان خود را به عنوان پدیده معرفی کرد، با پیراهن تیم فوتبال استقلال تهران نیز در لیگ برتر به میدان آمد.



هاشمی‌زاده که قراردادی به مدت دو فصل برای همراهی صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با این تیم به امضا رسانده بود، در صبای قم با دو مربی یعنی محمود یاوری و عبدالله ویسی حضور در لیگ های دهم و یازدهم را تجربه کرد.



قهرمانی ربانی در پرتاب دیسک دو و میدانی بانوان کشور



آنا ربانی موفق به کسب مقام نخست و عنوان قهرمانی رقابت‌های پرتاب دیسک بانوان کشور شد.



بر اساس برنامه فدراسیون دو و میدانی کشورمان دو و میدانی‌‌کاران شرکت کننده در این دوره از مسابقات که مرحله نخست فصل جدید رقابت‌های لیگ دو و میدانی بانوان باشگاه‌های کشور بود، در تلاش برای کسب عناوین برتر بخش انفرادی و بهبود جایگاه تیم‌های خود در رده بندی تیمی در مواد مختلف به رقابت با یکدیگر پرداختند.



شرکت کنندگان در حالی در دوهای 100، 200، 400، 800، 1500 و 10 هزار متر و رشته های پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، پرش با نیزه، پرش طول، پرش سه گام، پیاده روی، پرتاب چکش با یکدیگر به رقابت پرداختند که در این مسابقات آنا ربانی در ماده پرتاب دیسک موفق به پرتابی به میزان 39 متر و 17 سانتیمتر شد تا بدین ترتیب مرحله نخست رقابت های فصل جدید لیگ دو و میدانی بانوان باشگاه های کشور را با قهرمانی به پایان ببرد.



پایان همکاری صبای قم با علی مولایی



مهاجم سابق تیم های فوتبال استقلال، سپاهان، مس و مس سرچشمه کرمان بعد از نیم فصل حضور در صبای قم از جمع راه راه سفید و مشکی پوشان صبای قم جدا شد.



این بازیکن علی مولایی مهاجم تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان در نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور است که در دور برگشت رقابت ها با عقد قراردادی رسمی به تیم فوتبال صبای قم پیوسته بود.



مولایی که در نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان بازی می‌کرد، در فاصله بین دیدارهای رفت و برگشت با جدایی از این تیم کرمانی به صبای قم پیوست.



علی مولایی در نزدیک به 14 مسابقه‌ای که در نیم فصل دوم فصل گذشته رقابـت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برای صبای قم به میدان رفت، تنها در دیدار هفته بیستم برابر راه آهن شهرری توانست برای صبای قم گلزنی کند که با گل وی صبا توانست دو بر یک شاگردان علی دایی را شکست بدهد.