حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی مازندران تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از نمونه‌های برتر بخش کشاورزی مازندران در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی استان، اظهار داشت:‌ اوباما در جمع جمهوری‌خواهانی که رقیب او هستند گفته است که درست است شما با من مخالف هستید اما ما هر دو مخالف ایران هستیم پس به من فرصت دهید چراکه تحریم‌هایی را متوجه ایران کرده‌ام.

طاهایی با بیان اینکه دولت باید برای دانش‌آموختگان تدابیری در قالب تسهیلات اندیشیده است، گفت:‌ دولت در گام نخست این برنامه، شش هزار میلیارد تومان از طریق خط اعتباری تخصیص داده و باید بتوانیم سهم استان را در شش ماه دوم جذب کرده و دوباره اعتبار درخواست کنیم.



وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و نمونه‌های بخش کشاورزی در بخش فرهنگ بیمه پیشاهنگ باشند، اظهار داشت: تا از این طریق بتوانیم در شرایط ویژه از صندوق بیمه کشاورزی، تولیدکنندگان را حمایت کنیم. مهارتی‌ که نمونه‌های این بخش دارای هستند از اهمیت برخوردار است و در مقابل مهارت این افراد، مدرک تحصیلی قابل توجه نیست.



وی خطاب به مدیرکل جهاد کشاورزی مازندرا، گفت:‌ پیش‌نویسی تهیه شود که طبق آن از وزیر درخواست تعریف مدرک معادل، برای نمونه‌های بخش کشاورزی داشته باشیم تا به عنوان شناسنامه کار برای اهالی کار در جامعه باشد.



طاهایی با بیان اینکه امروز دشمن با موشک جایی را هدف قرار نمی‌دهد، اضافه کرد:‌ دشمن توطئه‌هایی را در پیش گرفته که واحد تولیدی، کارخانه و یک جبهه کار از پای دربیاید.