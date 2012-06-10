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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

بیک پور:

فرآیند طلاق گرفتن در استان البرز یکسال به طول می‌انجامد

فرآیند طلاق گرفتن در استان البرز یکسال به طول می‌انجامد

کرج – خبرگزاری مهر: مشاور قضایی و مدیر دفتر کل حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کل استان البرز گفت: پروسه طلاق گرفتن در استان البرز نهایت یکسال به طول می انجامد.

به گزار ش خبرنگار مهر، فریده بیک پور قبل از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: طلاق گرفتن در استان البرز نهایت یکسال به طول می انجامد.

وی افزود: کسی که متقاضی طلاق است بزه دیده نیست بلکه آسیب دیده اجتماعی است و یا در معرض آسیب اجتماعی است.

مشاور قضایی و مدیر دفتر کل حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کل استان البرز گفت: زن با دو شرط می تواند طلاق بگیرد نخست تخلف از شروط در عقد نامه و خانم بتواند عسر و حرج خود را اثبات کند.

بیک پور با بیان اینکه زنان در حفظ و بقای خانواده نقش مهمی دارند ولی آسیب پذیری آنها نیز زیاد است، اضافه کرد: در سال 81 با حکم آقای شاهرودی دفتر دفاع از حقوق زنان تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه اهداف ما در بخشنامه رئیس قوه قضائیه مشخص شده است و دفتر حمایت از زنان سه هدف را دنبال می کند، افزود: نظارت بر روند رسیدگی به زنان، اطفال و نوجوانان بزهکار، اهتمام خاص به تربیت و اصلاح آنها است.

مشاور قضایی و مدیر دفتر کل حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کل استان البرز گفت: دومین هدف ما حمایت از زنان و کودکان بزه دیده است و سومین هدف نیز ارائه مشاوره حقوقی روانشناسی و مددکاری به مراجعه کنندگان است.

بیک پور افزود: یکی دیگر از کارهای دفتر حمایت از حقوق زنان، معرفی و شناسایی زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به مراکز نگهداری استان است.

مشاور قضایی و مدیر دفتر کل حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کل استان البرز اظهار داشت: از کانون های اصلاح و تربیت بازدید مستمر داریم و هدف از بازدید بررسی مشکلات، امکانات، تجهیزات و پیگیری پرونده ها است.
 

کد مطلب 1623019

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