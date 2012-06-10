به گزارش خبرنگار مهر، اکرم محمدی دوشنبه شب ساعت 20:15 روایتگر هفتادویکمین قسمت مجموعه "کتاب دا" است. وی برای بییندگان شبکه یک می‌خواند: از وقتی شیخ شریف ضمانت حضور ما را در مطب کرده بود، حواسمان را بیشتر جمع می‌کردیم. هرکس که اهل کار کردن بود، حق داشت در مطب بماند و اگر کسی دل به کار نمی­داد محترمتنه عذرش را می­خواستیم.

مجموعه "کتاب دا" بر اساس کتابی به همین نام و دربرگیرنده خاطرات سیده زهرا حسینی در گروه حماسه و دفاع شبکه یک سیما، به تهیه‌کنندگی علی تقی‌پور و کارگردانی سینا عطائیان در ۱۲۰ قسمت و با همکاری ۵۵ هنرمند زن کشورمان تولید شده و در حال پخش است.

مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، لعیا زنگنه، نیوشا ضیغمی، پریوش نظریه، شقایق فراهانی، افسانه بایگان، بهنوش بختیاری، لیلا بلوکات، شبنم قلی خانی، گیتی خامنه، روناک یونسی، پرستو صالحی، بهناز جعفری، لادن طباطبایی، فریبا کامران، عسل بدیعی، سحر دولتشاهی، خاطره حاتمی، آشا محرابی، خاطره اسدی، مینا ساداتی، تینا آخوندتبار، فقیهه سلطانی و… از جمله هنرمندانی هستند که تا کنون مقابل دوربین این برنامه رفتند و به روایت بخش‌هایی از کتاب دا پرداختند.

