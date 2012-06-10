آمادگی آذربایجان غربی برای همایش ارومیه شهر ایرانی/ ارائه 63 مقاله

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی ظهر یکشنبه درجلسه هماهنگی برگزاری همایش شهر ایرانی با اشاره به اینکه شهریور ماه سال 91 برای استان آذربایجان غربی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده دهم شهریور ماه در تقویم کشور به عنوان روز گردشگری آذربایجان غربی اعلام شده که تلاش می کنیم برنامه های متنوع فرهنگی را به این مناسبت برگزار کنیم.

وی ادامه داد: همزمان با افتتاح همایش شهر ایرانی در فرهنگستان هنر تهران در شهریور ماه 91 ، از تمام گروه های هنری، موسیقی، صنایع دستی، تئاتر و هم چنین هنر منبت کاری و غیره برای معرفی شهر ارومیه استفاده می شود.

فتح الهی افزود: مدعوین ویژه دعوت شده در این همایش، نخبگان فکری و فرهنگی از جمله دانشمندان هنری و فرهنگی، استانداران سابق و فعلی و فرمانداران سابق، شهرداران سابق، نمایندگان و وزرا سابق و... که ارومیه ای بوده و ساکن ارومیه یا سایر شهرهای ایران هستند، خواهند بود.

وی عنوان کرد: موضوع هایی چون معماری، هنر، شعر و ادب، موسیقی، فرهنگ و تاریخ، شهرسازی، مسایل معاصر، تاریخ انقلاب اسلامی در منطقه و حضور ارومیه در دفاع مقدس در قالب هم اندیشی ارومیه معرفی می شوند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به این که ارومیه به عنوان نوزدهیمن شهر فرهنگی ایرانی شناخته شده است افزود: در همایش ارومیه شهر ایرانی 63 مقاله در 10 محور علمی منتشر خواهد شد.

فتح الهی در ادامه ضرورت آشنایی نسل جدید با داشته های فرهنگی، تاریخی و هنری را مورد تاکید قرار داد و گفت: این همایش زمینه آشنایی با شاخصه های فرهنگی، تاریخی، هنری و اجتماعی و مذهبی شهر ارومیه را برای شهروندان فراهم می کند.

جواد شریف نژاد فرماندار ارومیه نیز در این جلسه گفت: 52 آوای عاشیق به همراه 210 عکس از بخش های مختلف شهرستان ارومیه ، تهیه سایت گردشگری شهرستان ارومیه و انعکاس 30 جاذبه گردشگری استان و ارائه 20 کتاب معتبر تاریخی در رابطه با شهرستان ارومیه را از جمله برنامه های این همایش دانست.