آزمون آیین نامه نهاد کتابخانه های عمومی در مازندران برگزار می شود

محمد اسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سئوالات این آزمون از کتاب آئین نامه کتابخانه های عمومی و بر طبق استانداردهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور طراحی شده است.



وی افزود: علیرغم صمیمیت و دوستی هایی با همه همکاران وجود دارد، از همکاران خود در اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران که مجریان برگزاری این آزمون هستند ، میخواهیم در برگزاری صحیح و اصولی این آزمون جدیت داشته باشند و آزمون به شیوه ای انجام شود که حقی از کسی ضایع نشود .



دبیر انجمن کتابخانه های عمومی مازندران اظهار داشت: طبق تاکید دبیرکل محترم کتابخانه های عمومی کشور، در این آزمون حتی یک غلط هم پذیرفتنی نیست لذا لازم است همکارانی که در این آزمون شرکت میکنند با مطالعه دقیق کتاب آئین نامه ها، از آمادگی کامل برای این آزمون برخوردار باشند.



دبیر سند نهضت مطالعه مفید درمازندران، با بیان اینکه این آزمون در سه حوزه انجام خواهد شد تصریح کرد: کتابداران شهرستان های غرب استان در نوشهر، چالوس ، رامسر، تنکابن و عباس آباد در کتابخانه عمومی شهدای عباس آباد، کتابداران شهرستان های نور، محمودآباد ، بابل، بابلسر و فریدونکنار در کتابخانه عمومی شماره دو بابلسر و کتابداران شهرستان های ساری، قائم شهر، جویبار، نکا، سوادکوه، بهشهر، میاندرود و گلوگاه در کتابخانه عمومی آزادگا ساری آزمون خواهند داد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اینکه این آزمون ساعت 16 عصردر این سه حوزه انجام خواهد شد تاکید کرد: لازم است روسای محترم شهرستان و کتابخانه ها، برای به حضور به موقع در حوزه آزمون خود ، تمهیدات لازم را بیاندیشند تا به موقع در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.