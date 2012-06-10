دستور لاریجانی به باهنر برای رسیدگی به اعتراض نمایندگان درباره عضویت درکمیسیون ها

ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با انتقاد از نحوه انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس گفت: اساس این انتخاب ها تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون های تخصصی نیست بلکه براساس لابی گری هایی که انجام گرفته اعضای کمیسیون های تخصصی انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: بعضا نمایندگان جدید که سابقه عضویت در کمیسیون تخصصی را هم ندارند به عنوان عضو کمیسیون های مهم مجلس تعیین شده اند اما با عضویت نمایندگان با سابقه نمایندگی و عضویت در کمیسیون های مجلس موافقت نشده است.

موسوی لارگانی گفت: یکی از علل این لابی گری ها این است که عده ای از نمایندگان یا اعضای هیئت رئیسه که می خواهند نفرات خود را در کمیسیون های تخصصی یا کمیسیون تلفیق مجلس داشته باشند و هیئت رئیسه این کمیسیون ها را مشخص کنند درصدد برآمدند تا افراد مد نظرشان در برخی کمیسیون های مجلس عضویت پیدا کنند.

نماینده فلاورجان که خود عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره هشتم بوده و در این دوره هم متقاضی عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه است از اعتراض کتبی خود نسبت به این موضوع خبر داد و گفت: آقای لاریجانی به آقای باهنر دستور داد تا نسبت به اعتراض نمایندگان معترض بررسی هایی داشته باشد.