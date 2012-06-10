استاندار تهران شایعه جابجایی خود را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی تمدن استاندار تهران در نشست خبری امروز خود در خصوص شایعه برکناری اش از این مسئولیت و احتمال انتصابش به سرپرستی وزارت کشور در پاسخ به مهر گفت: چنین موضوعی واقعیت ندارد.

وی افزود: این موضوع را از طریق سایت ها و روزنامه ها شنیده ام اما در عالم واقعیت حرف و سخنی مطرح نشده و از طرف دولت نیز در این خصوص با من صحبت نشده است.

تمدن در عین حال گفت: از این که بار مسئولیت از دوش من برداشته شده و شخص دیگری این راه را ادامه دهد استقبال می کنم و خواهش می کنم که چنین کاری انجام شود.