  1. سیاست
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

در پاسخ به مهر؛

استاندار تهران شایعه جابجایی خود را تکذیب کرد

استاندار تهران شایعه جابجایی خود را تکذیب کرد

استاندار تهران شایعه تغییر سمت خود برای پذیرش سرپرستی وزارت کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی تمدن استاندار تهران در نشست خبری امروز خود در خصوص شایعه برکناری اش از این مسئولیت و احتمال انتصابش به سرپرستی وزارت کشور در پاسخ به مهر گفت: چنین موضوعی واقعیت ندارد.

وی افزود: این موضوع را از طریق سایت ها و روزنامه ها شنیده ام اما در عالم واقعیت حرف و سخنی مطرح نشده و از طرف دولت نیز در این خصوص با من صحبت نشده است.

تمدن در عین حال گفت: از این که بار مسئولیت از دوش من برداشته شده و شخص دیگری این راه را ادامه دهد استقبال می کنم و خواهش می کنم که چنین کاری انجام شود.

کد مطلب 1623029

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