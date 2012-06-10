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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

زعفری در گفتگو با مهر:

مسابقات تنیس روی میز بزرگسالان و پیشکسوتان مازندران برگزار شد

مسابقات تنیس روی میز بزرگسالان و پیشکسوتان مازندران برگزار شد

تنکابن - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تنیس روی میز مازندران گفت: مسابقات تنیس روی میز بزرگسالان مازندران با معرفی نفرات برگزیده در تنکابن به کار خود پایان داد.

عباس زعفری ‌در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رقابتهای یکروزه، 50 ورزشکار از 9 شهر استان حضور داشتند که به مدت یک روز در سالن شهید شیرودی تنکابن با یکدیگر مسابقه دادند.

وی یادآور شد: در پایان این مسابقات  بابک نوروزی ‌از قائم شهر بر سکوی قهرمانی ایستاد، حسین طاهری ‌از ساری دوم شد و  نعیم نوبخت  ‌از ساری و ‌یاسر شیرافکن ‌از بابل به طور مشترک سوم شدند.

رئیس هیئت تنیس روی میز مازندران افزود: نفرات برتر این مسابقات با نظر کمیته فنی هیئت تنیس روی میز مازندران به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

زعفری ادامه داد: مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان مازندران که به میزبانی بابلسر برگزار شده بود، با قهرمانی تیم قائم شهر به پایان رسید.

وی گفت: در این مسابقات یکروزه که در سالن ورزشی دانشگاه مازندران برگزار شد، پس از تیم قهرمان، تیم های ساری و بابلسر دوم و سوم شدند.

کد مطلب 1623034

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