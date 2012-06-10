مسابقات تنیس روی میز بزرگسالان و پیشکسوتان مازندران برگزار شد

عباس زعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رقابتهای یکروزه، 50 ورزشکار از 9 شهر استان حضور داشتند که به مدت یک روز در سالن شهید شیرودی تنکابن با یکدیگر مسابقه دادند.
وی یادآور شد: در پایان این مسابقات بابک نوروزی از قائم شهر بر سکوی قهرمانی ایستاد، حسین طاهری از ساری دوم شد و نعیم نوبخت از ساری و یاسر شیرافکن از بابل به طور مشترک سوم شدند.
رئیس هیئت تنیس روی میز مازندران افزود: نفرات برتر این مسابقات با نظر کمیته فنی هیئت تنیس روی میز مازندران به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.
زعفری ادامه داد: مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان مازندران که به میزبانی بابلسر برگزار شده بود، با قهرمانی تیم قائم شهر به پایان رسید.
وی گفت: در این مسابقات یکروزه که در سالن ورزشی دانشگاه مازندران برگزار شد، پس از تیم قهرمان، تیم های ساری و بابلسر دوم و سوم شدند.
نظر شما