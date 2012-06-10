طرح تدوین اولویتهای تحقیقاتی به تصویب رسید/ 208 طرح در دست بررسی

سید حسین کاظمی به خبرنگار مهر گفت: این شیوه نامه بر مبنای شناسایی نیازها، توانایی ها و مزیتهای منطقه ای مورد تصویب قرار گرفت.

وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای این شیوه نامه هستند، افزود: بر اساس این شیوه نامه دستگاههای اجرایی در سه ماهه چهارم هر سال و با اعلام دفتر آموزش و پژوهش استان، جلسه کمیته پژوهش دستگاه خود را برگزار می کنند.

کاظمی بیان کرد: در این کمیته که باید دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها در آن حضور داشته باشند، باید اولویت های پژوهشی آن دستگاه مشخص و به دفتر آموزش و پژوهش استان ارسال شود.

وی اضافه کرد: کمیته تخصصی دفتر آموزش و پژوهش نیز طرح های رسیده از دستگاههای اجرایی را بررسی می کند و پس از آن طرح ها به کارگروه پژوهش استان ارائه می شود.

208 طرح تحقیقاتی در استان در حال بررسی است

کاظمی اظهار داشت: طرح های مصوب در کارگروه پژوهش استان برای اجرا به محققان واگذار می شود.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای اولین بار 208 طرح تحقیقاتی از 28 دستگاه اجرایی استان به این دفتر رسیده که هم اکنون از سوی کارشناسان در حال بررسی است.

وی افزود: این طرح ها در بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، پزشکی و عمرانی و با در نظر گرفتن نیازهای استان است.

کاظمی عنوان کرد: در سال گذشته اعتبار پژوهش در این استان 810 میلیون تومان بود که تلاش می شود این اعتبار در سالجاری لفزایش یابد.

وی با بیان اینکه نیم تا سه درصد از اعتبارات عمرانی و جاری باید صرف پژوهش شود، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی ملزم به هزینه کرد بودجه سال گذشته تا 31 تیرماه امسال هستند.

مدیران کهگیلویه و بویراحمد آموزش می بینند

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از برگزاری دوره های آموزش و تربیت مدیران خبر داد و بیان کرد: مدیرانی که به سمتی منصوب می شوند، ملزم به فراگیری آموزشهای این برنامه هستند.

وی افزود: همچنین مدیرانی که در سطوح مدیریت حرفه ای و پستهای سیاسی منصوب می شوند باید طی دوران انتصاب خود در این دوره های آموزشی شرکت کنند.

کاظمی عنوان کرد: براین اساس امسال برای 120 نفر از مدیران و کارشناسان سطح پایه در استان دوره آموزشی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: برای 90 نفر از مدیران میانی و 30 نفر از مدیران ارشد استان نیز دوره های آموزشی برگزار می شود.