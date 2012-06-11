  1. دانشگاه و فناوری
۲۲ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۰۰

شیخ زین الدین در گفتگو با مهر؛

امکان آنالیز تصادفات جاده ای به صورت چند بعدی فراهم شد

امکان آنالیز تصادفات جاده ای به صورت چند بعدی فراهم شد

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از موفقیت پژوهشگران این شهرک تحقیقاتی در زمینه عرضه سامانه آنالیز تصادفات و حوادث جاده ای خبر داد.

دکتر محمود شیخ زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اساس عملکرد این سامانه را اینترنت دانست و اظهار داشت: این سامانه با جمع آوری و کنترل کلیه اطلاعات دریافتی از پزشکی قانونی و اصلاح معایب احتمالی، گزارش های آماری متنوعی به صورت ترکیبی و پویا بر اساس آیتم های اطلاعاتی ارائه می دهد.

وی به کاربردهای این سامانه اشاره کرد و افزود: با راه اندازی سرور مرکزی این سامانه از این پس سازمانهای تصمیم گیر در خصوص تلفات تصادفات جاده ای درون و برون شهری می توانند به صورت آنلاین به آمار و اطلاعات استان های کشور دسترسی داشته باشند و بر مبنای آن سیاستگذاری کنند.
 
شیخ زین الدین به بیان جزئیات طراحی این سامانه پرداخت و یادآور شد: امکان کنترل خطای فایل های دریافتی از پزشکی قانونی، حذف و اضافه فایل های آماری دوره های زمانی مختلف در نرم افزار و تقسیم بندی محورهای مواصلاتی کشور در سامانه از مزایای سامانه عرضه شده است.
 
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، یادآور شد: این سامانه امکان تهیه گزارشات چند بعدی به صورت پویا را به کاربر می دهد.
کد مطلب 1623037

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