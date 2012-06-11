امکان آنالیز تصادفات جاده ای به صورت چند بعدی فراهم شد

دکتر محمود شیخ زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اساس عملکرد این سامانه را اینترنت دانست و اظهار داشت: این سامانه با جمع آوری و کنترل کلیه اطلاعات دریافتی از پزشکی قانونی و اصلاح معایب احتمالی، گزارش های آماری متنوعی به صورت ترکیبی و پویا بر اساس آیتم های اطلاعاتی ارائه می دهد.

وی به کاربردهای این سامانه اشاره کرد و افزود: با راه اندازی سرور مرکزی این سامانه از این پس سازمانهای تصمیم گیر در خصوص تلفات تصادفات جاده ای درون و برون شهری می توانند به صورت آنلاین به آمار و اطلاعات استان های کشور دسترسی داشته باشند و بر مبنای آن سیاستگذاری کنند.



شیخ زین الدین به بیان جزئیات طراحی این سامانه پرداخت و یادآور شد: امکان کنترل خطای فایل های دریافتی از پزشکی قانونی، حذف و اضافه فایل های آماری دوره های زمانی مختلف در نرم افزار و تقسیم بندی محورهای مواصلاتی کشور در سامانه از مزایای سامانه عرضه شده است.



رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، یادآور شد: این سامانه امکان تهیه گزارشات چند بعدی به صورت پویا را به کاربر می دهد.