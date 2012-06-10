دو شهید گمنام در فیروزکوه به خاک سپرده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی و استقبال از این دو شهید گمنام ظهر یکشنبه با حضور حجت الاسلام عبدالعلی استیری امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه، سعید افشارنادری فرماندار، علی رحمانی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شرق استان تهران و دیگر مسئولان فیروزکوه برگزار شد.

فرماندار شهرستان فیروزکوه در این نشست گفت: شهدای عزیز بر گردن ما حق دارند و سربلندی ای که در دنیا و منطقه داریم مرهون ایثار و جانفشانی شهیدان است که بایستی یاد و خاطره آنها به بهترین نحو گرامی داشته شود.

سعید افشارنادری با بیان اینکه در جای جای کشور به خصوص در محافل علمی شهیدان را به خاک می سپارند افزود: با توجه به اینکه جوانان در معرض تیررس دشمنان هستند، نگهداشتن یاد شهیدان در محافل دانشگاهی از کارهای ارزنده است که امید است در فیروزکوه نیز مانند جاهای دیگر میزبان خوبی برای این شهیدان گمنام باشد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شرق استان تهران عنوان کرد: امید است که مردم فیروزکوه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه از برکات وجود این شهیدان بهرمند شوند.

علی رحمانی ادامه داد: مردم فیروزکوه روز جمعه مورخه 26 خردادماه جاری میزبان این شهیدان هستند.

وی یادآور شد: دو یا سه سال دانشگاهها به نوبت میزبانی این شهیدان را بر عهده دارند که این افتخار در حال حاضر نصیب دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه شده است

وی به تشکیل کمیته های اطلاع رسانی و تبلیغات رسانه ای، کمیته فرهنگی و هنری برای برنامه ساخت فیلم مستند، کمیته پشتیبانی و مالی، کمیته اجرایی برای هماهنگی با مداحان و سخنرانان، کمیته فنی عمرانی و کمیته امنیت و انتظامات در این راستا اشاره کرد.