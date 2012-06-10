تفاهم نامه همکاری سازمان بازرگانی و اداره کل زندان های آذربایجان غربی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه همکاری بین روسای سازمان بازرگانی و اداره کل زندانهای استان به منظور استفاده بهینه از فرصت ها، پتانسیل ها و توانمندی های موجود استان در راستای ایجاد زمینه های کارآفرینی و اشتغال برای زندانیان و توسعه زیر ساختها یکشنبه به امضا رسید.

توسعه کمی و کیفی تولید فرش دستباف، حفظ، ارتقاء و توسعه صادرات فرش استان، ایجاد اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان، کسب درآمد برای خود و خانواده زندانیان، حفظ و ایجاد روحیه با نشاط در زندانیان و ایجاد سرگرمی و پیشگیری از احساس پوچی در زندانیان از جمله اهداف این تفاهم است.

به موجب این تفاهم نامه سازمان بازرگانی آذربایجان غربی متعهد شد آموزش های تخصصی و فنی را به زندانیان ارائه کرده و بر نحوه بافت توسط تشکل ها نظارت کامل داشته و همچنین هماهنگی لازم با اداره کل تأمین اجتماعی جهت بهره مندی بافندگان زندانی شاغل از بیمه قالیبافان را به عمل آورد.

شناسایی و اعزام افراد واجد شرایط جهت اشتغال در کارگاه، ایجاد تمهیدات لازم برای ارائه آموزش تخصصی و فنی، در اختیار گذاشتن تجهیزات و ابزار آلات موجود در انبار برای بافت، ایجاد تمهیدات لازم برای نظارت به بافت توسط اتحادیه شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی و سازمان بازرگانی نیز از جمله مواردی بود که اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تعهد به اجرای آنها داد.