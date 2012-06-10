شهرداری مشهد با فروش طبقات مازاد از تخلفات ساختمانی پیشگیری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان، ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من با فروش طبقات مازاد جلوی اقدامات غیرقانونی را گرفته ام و این امر به شکل کامل جز اختیارات من بوده تا مبلغ نقض حقوق شهروندی را دریافت کرده و صرف رسیدگی به امور شهری کنم.

وی با اشاره به 56 میلیارد تومانی که در قالب صلح نامه ها یا توافق نامه در خصوص طبقات مازاد دریافت شده، گفت: این گونه حرف ها و تهمت ها در راستای از بین بردن و بی ارزش کردن زحمات شهرداری است.

وی با بیان اینکه گزارش شهرداری در خصوص طبقات مازاد کاملا دقیق و شفاف بوده و اظهارات نایب رئیس شورا اتهام زنی است، گفت: تمام تخلفات ذکر شده در خصوص دریافت حدود 56 میلیارد تومان مازاد بر تعرفه های مصوب شورا از شهروندان، صدور حدود 250 مجوز بیش از یک طبقه اضافه و گاهی بیش از 5 طبقه اضافه در یک ملک و فروش حدود 150 هزار جای پارکینگ خودرو از مجموعه تخلفاتی است که در زمان شهرداری های گذشته اتفاق افتاده است.

پژمان تصریح کرد: در روزی که گزارش خود را ارائه کردیم 10 عضو شورای شهر اغناء شدند اما نایب رئیس شورا سعی کرد با اتهام زنی حرف خود را به کرسی بنشاند.

شهرداری طبقات مازاد را در قالب توافق نامه و صلح نامه فروخته است

وی افزود: نگاه شهرداری دقیق و منصفانه بوده زیرا من با این اقدام برای دفاع از حقوق شهروندی طبقات مازاد را در قالب توافق نامه و صلح نامه فروخته ام.

وی ادامه داد: هیچ کار خلاف قانونی را انجام نداده ام و این ناجوانمردانه است که به من تهمت بزنند، گویا برخی افراد که سرسپردگی دارند توقع داشتند متخلف و فردی که قانون را دور می‌زند تشویق کنم.

پژمان در خصوص اظهارات امام جمعه بیان کرد: گزارش ها و اطلاعات غلطی به امام جمعه داده بودند که بعد از صحبت های من، ایشان قانع شدند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ اغواگری و پنهان کاری در کار نبوده و در این راستا من به دنبال استفاده از جهل و غفلت وسوء استفاده نبوده ام، گفت: برخی از افراد وقتی مشاهده می کنند که مردم از یک شهردار راضی هستند به دنبال تهمت زنی و خراب کرده اند آن شهردار در نزد مردم هستند.

شهردار مشهد تاکید کرد: در حال حاضر سالم ترین دوره شهرداری را شاهد هستیم و نظم و انضباط امروز این شهر زبانزد است.

پژمان با تاکید بر اینکه من نوکر و خدمت گزار مردم هستم، گفت: من در تمام این سال ها ذره ای به فکر تجمل گرایی نبوده ام و حتی یک ریال تخلف نکرده ام.