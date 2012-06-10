کاریکاتوریست مازندرانی داور جشنواره بین المللی صربستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هوشمند از اعضای فعال گروه کاریکاتور حوزه هنری مازندران بو.ده که تاکنون موفقیت های چشمگیری در عرصه کاریکاتور در سطح ملی و بین المللی داشته است.

از جمله این عناوین کسب رتبه سوم و دعوت به دهمین دوسالانه کاریکاتور سوکوبانژا در صربستان 2010 ، مقام اول جشنواره بین المللی تیم ترکیه در ماه آوریل 2008 . دریافت جایزه موفقیت از جشنواره بین المللی ضد اسرائیلی ناجی العلی سوریه است.



این جوان مازندرانی با سابقه درخشانی که در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده ، از طرف دبیرخانه جشنواره بین المللی سوکوبانژا کشور صربستان به عنوان عضو هیئت داوران یازدهمین دوره این جشنواره دعوت به همکاری شد.

این هنرمند جوان توانست در جشنواره بین المللی کاریکاتور بورس که به مناسبت روز ملی بورس و اوراق بهادار در تهران برگزار شد جایزه بخش ویژه این جشنواره را کسب کند.

از دیگر افتخارات این هنرمند ثبت نام وی در جشنواره بین المللی کاریکاتور کشور برزیل است.