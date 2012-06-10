عمل به بیانات مقام معظم رهبری باید اولویت نخست سازمان تبلیغات اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل فلاح ظهر یکشنبه در جمع روسای ادارات تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: رسانه‌ های نظام سلطه در بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم گرامیداشت بیست و سومین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ع) به بسیاری از نکات اشاره کردند، اما به عزت ملی که همه‌ اجزای سخنان رهبری برآن استوار بود اشاره ‌ای نداشتند زیرا اگر این پیام در سطح دنیا بازتاب پیدا کند توجه اذهان و افکار عمومی و ملت ‌ها را برمی ‌انگیزد و این چیزی نیست که غربی ‌ها بتوانند تحمل کنند.

وی گفت: بنابراین وظیفه پر کردن این خلاء تبلیغاتی و اطلاعاتی به دوش سازمان ها و ارگان های فرهنگی و مذهبی بویژه سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی افزود: اگر اصل تعامل مثبت با مردم و انعقاد طرح های مشارکتی با ارگان های فرهنگی و مذهبی از جمله دانشگاه ها، سپاه پاسداران و آموزش و پروش و ... حفظ شود، حتی بدون اعتبار مالی هم می شود در حوزه فرهنگ کار کرد.

معاون امور استان ها و مجلس سازمان تبلیغات اسلامی کشور ضمن تشکر از سیاستگذاری ‌های حجت‌ الاسلام صفر قربانپور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان بیان داشت: رویکرد تعاملی جدیدی توسط ایشان با استانداری، دانشگاه ها، صدا و سیما و ... پایه‌ گذاری شده که وضعیت استان را با گذشته بسیار تغییر داده است.

علیرضا هوشیار ذی حساب و مدیر کل امور مالی سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این جلسه ضمن اشاره به آیتم توقف به عنوان یک آفت مدیریتی گفت: در تمامی برنامه ها و طرح های فرهنگی قابل اجرا باید بر اساس بودجه ریزی عملیاتی سه فاکتور اثر پذیری، کارایی و صرفه اقتصادی در نظر گرفته شود.

حجت السلام صفر قربانپور مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه افزود: با توجه به کمبود نیروی انسانی در استان و گرفتن امتیاز سهمیه جذب 17 نیرو براساس مجوز استانداری سیستان و بلوچستان از ذی حساب و مدیر کل امور مالی سازمان تبلیغات اسلامی در خواست داریم که همکاری های لازم جهت جذب نیروهای متخصص و متعهد صورت گیرد.

مسئولین دفاتر نیز در این جلسه به ذکر مشکلات و همچنین برنامه‌های جدید خود اشاره کردند.