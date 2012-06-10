نمایش "داستان خنده ناک دیو" در پارس آباد به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش داستان خنده ناک دیو با موضوع طنز اجتماعی توسط مرحوم حسن حامد نوشته شده و حسین پناهی و محسن وظیفه آن را کارگردانی کرده اند.

این نمایش در سومین جشنواره تئاتر طنز شادمانه استان اربیل - خلخال مورد استقبال تماشاگران و منتقدان استان اردبیل قرار گرفته بود.

نمایش داستان خنده ناک دیو که در طول ده اجرای خود توانسته بود بیش از 800 نفر از شهروندان را به سالن بکشاند به مدت چهار روز بروی صحنه رفته است.

همچنین کارگاه آموزشی کارگردانی و فیلمنامه نویسی توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی پارس آباد در محل مجموعه فرهنگی و هنری سینمایی انقلاب برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور هنرمندان فیلمساز برجسته استان از جمله حسن قهرمانی و یوسف یزدانی برگزار شد 35 نفر از هنرجویان و علاقمندان فیلمساز شهرستان پارس آباد شرکت داشتند.

در این کارگاه سه فیلم کوتاه تولید شده توسط فیلمسازان پارس آباد و چنج فیلمنامه کوتاه نوشته هنرجویان شرکت کننده در کارگاه مورد نقد و بررسی و تحلیل قرار گرفت.

