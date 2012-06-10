طرح پزشک خانواده زمینه ساز عدالت در سلامت است

به گزارش خبرگزاری، یحیی صالح طبری در نخستین جلسه بازنگری مدیریت در سال از تلاشها و فعالیت های مجموعه کارکنان در ارائه خدمات مطلوب به مرد استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به بحث اجرای طرح پزشک خانواده شهری افزود: باید در انجام تکلیف پزشک خانوادۀ شهری، بیش از ظرفیتمان توان بگذاریم به دلیل اینکه خواست مقام عظمای ولایت بر اجرای این طرح است و با اجرایی شدن این طرح زمینۀ ایجاد عدالت در سلامت و واقعی شدن پرداختی از جیب مردم به رقم واقعی آن اتفاق خواهد افتاد.

در این جلسه گزارش مفصلی از ممیزی داخلی ایزو، بررسی تحلیلی و مقایسه ای طرح سنجش رضایت مراجعان ، بیماران بستری در بیمارستان های طرف قرارداد و کارکنان، عملکرد فرایندها و انطباق محصول و خدمات توسط مسئول سیستم مدیریت کیفیت ارائه که تصمیمات لازم در قالب مصوبات جلسه بازنگری مدیریت به ادارات و واحدهای مربوطه ابلاغ می شود.