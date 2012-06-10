امام جمعه شیراز و استاندار فارس درگذشت امام جمعه لار را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله اسدالله ایمانی و حسین صادق عابدین آمده است: رحلت جانسوز فقیه متآله، عالم شجاع و مجاهد فی سبیل الله، منادی وحدت مسلمین، جامع فضایل و کمالات معنوی و علمی، حضرت آیت الله حاج سید عبدالعلی آیت اللهی(قدس الله نفسه الزکیه) را به پیشگاه ولی الله الاعظم امام عصر(عج)، مقام معظم رهبری(دامت برکاته) و ملت شریف ایران به ویژه مردم غیور خطه لارستان و بیت رفیع آیت اللهی، بالاخص حضرت آیت الله حاج سید مجتبی موسوی لاری و فرزندان آن بزرگ مرد، تسلیت می گوئیم.

در ادامه این پیام عنوان شده است: فقدان این مرد کم نظیر درحقیقت مصداق "اتمّ خسران" برای جامعه اسلامی و ضایعه ای بزرگ برای روحانیت و جامعه مسلمین است.

درپایان این پیام آمده است: خداوند روح بلند آن فقید حکیم و مرد الهی را با ارواح طیبه اجداد طاهرینش ائمه معصومین(ع) محشور فرماید.