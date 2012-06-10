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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۷

امام جمعه شیراز و استاندار فارس درگذشت امام جمعه لار را تسلیت گفتند

امام جمعه شیراز و استاندار فارس درگذشت امام جمعه لار را تسلیت گفتند

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز و استاندار فارس با انتشار پیام مشترکی، درگذشت امام جمعه فقید لار آیت الله حاج سید عبدالعلی آیت اللهی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله اسدالله ایمانی و حسین صادق عابدین آمده است: رحلت جانسوز فقیه متآله، عالم شجاع و مجاهد فی سبیل الله، منادی وحدت مسلمین، جامع فضایل و کمالات معنوی و علمی، حضرت آیت الله حاج سید عبدالعلی آیت اللهی(قدس الله نفسه الزکیه) را به پیشگاه ولی الله الاعظم امام عصر(عج)، مقام معظم رهبری(دامت برکاته) و ملت شریف ایران به ویژه مردم غیور خطه لارستان و بیت رفیع آیت اللهی، بالاخص حضرت آیت الله حاج سید مجتبی موسوی لاری و فرزندان آن بزرگ مرد، تسلیت می گوئیم.

در ادامه این پیام عنوان شده است: فقدان این مرد کم نظیر درحقیقت مصداق "اتمّ خسران" برای جامعه اسلامی و ضایعه ای بزرگ برای روحانیت و جامعه مسلمین است.

درپایان این پیام آمده است: خداوند روح بلند آن فقید حکیم و مرد الهی را با ارواح طیبه اجداد طاهرینش ائمه معصومین(ع) محشور فرماید.

کد مطلب 1623071

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