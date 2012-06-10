هیچ متولی برای بررسی صحت آمارهای ارایه شده از سوی دستگاهها وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به این ‌که هر سال در آستانه تعطیلات تابستانی، دستگاه‎های بسیاری مدعی پر کردن اوقات قراغت دانش‌آموزان هستند افزود: شایسته است برای بهره‎وری بیشتر دستگاه‎ها با یکدیگر هماهنگ شده و ویژه‌‎برنامه‎ها را در تمامی محلات مختلف توزیع کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان توجه به نماز را از اولویت‎های کاری آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: مدیر و ناظم باید در مدارس نسبت به برپایی نماز جماعت حساس بوده و سعی کنند که این فریضه الهی را در میان دانش‌آموزان نهادینه کنند.

حجت‎الاسلام خاتمی گفت: دستگاههای اجرایی باید با ارزیابی مستمر خروجی و نتایج اقدامات خود از حیف و میل و هدررفت منابع جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما با وجود ارائه خدمات فراوان مشکلاتی نیز به چشم می‎خورد که نمایش آمارهای گوناگون پررنگ و لعاب، مشکلات را در پس پرده ابهام قرار داده و افراد را براین امر مشتبه می‌شوند که اکنون در بهشت برین به سر می‌برند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: سال گذشته آموزش و پرورش استان زنجان اقدام به صرف هزینه‎های بسیاری در ارتباط با طرح‌های مرتبط با قرآن‌کریم کرده بود اما باید بررسی گردد که چرا با ارائه آمارهای امیدوار کننده، هنوز بسیاری از دانش‌آموزان و فرهنگیان قادر به تلاوت صحیح قرآن‌کریم نیستند.

حجت‎الاسلام خاتمی توجه به نماز را از اولویت‌های کاری آموزش و پرورش عنوان کرد و یادآور شد: باید در مدارس مدیر و ناظم نسبت به برپایی نماز جماعت حساس بوده و سعی کنند که این فریضه الهی را در میان دانش‎آموزان نهادینه کنند.