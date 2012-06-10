هیچ متولی برای بررسی صحت آمارهای ارایه شده از سوی دستگاهها وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به این که هر سال در آستانه تعطیلات تابستانی، دستگاههای بسیاری مدعی پر کردن اوقات قراغت دانشآموزان هستند افزود: شایسته است برای بهرهوری بیشتر دستگاهها با یکدیگر هماهنگ شده و ویژهبرنامهها را در تمامی محلات مختلف توزیع کنند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان توجه به نماز را از اولویتهای کاری آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: مدیر و ناظم باید در مدارس نسبت به برپایی نماز جماعت حساس بوده و سعی کنند که این فریضه الهی را در میان دانشآموزان نهادینه کنند.
حجتالاسلام خاتمی گفت: دستگاههای اجرایی باید با ارزیابی مستمر خروجی و نتایج اقدامات خود از حیف و میل و هدررفت منابع جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما با وجود ارائه خدمات فراوان مشکلاتی نیز به چشم میخورد که نمایش آمارهای گوناگون پررنگ و لعاب، مشکلات را در پس پرده ابهام قرار داده و افراد را براین امر مشتبه میشوند که اکنون در بهشت برین به سر میبرند
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: سال گذشته آموزش و پرورش استان زنجان اقدام به صرف هزینههای بسیاری در ارتباط با طرحهای مرتبط با قرآنکریم کرده بود اما باید بررسی گردد که چرا با ارائه آمارهای امیدوار کننده، هنوز بسیاری از دانشآموزان و فرهنگیان قادر به تلاوت صحیح قرآنکریم نیستند.
حجتالاسلام خاتمی توجه به نماز را از اولویتهای کاری آموزش و پرورش عنوان کرد و یادآور شد: باید در مدارس مدیر و ناظم نسبت به برپایی نماز جماعت حساس بوده و سعی کنند که این فریضه الهی را در میان دانشآموزان نهادینه کنند.
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