تاکسیرانان قائم شهری بیمه تکمیلی می شوند

ایمان عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود 20 خودرو اسقاطی قبل از سالجاری برای تعویض به شرکت ایران خودرو تحویل داده شد.

وی بیان داشت: سه ماه از سال جاری گذشته اما ماشین های عمومی پژو و سمند را به رانندگان تحویل ندادند.

وی با بیان اینکه این مشکل کشوری است افزود: رانندگان قسط ماهیانه 230 هزار تومان را پرداخت اما از ماشین آنها خبری نیست.

وی گفت: هنوز مشخص نشده که گره کار با ایران خودرو یا سازمان تاکسیرانی است.

رئیس سازمان تاکسیرانی قائم شهر از توافق بیمه ایران برای بیمه تکمیلی رانندگان عمومی شهری خبرداد و اظهار داشت: متقاضیان می توانند از اول تیر بیمه درمان تکمیلی عمل جراحی، سرپایی، رادیولوژی، دارو، آزمایش، آندوسکوپی را ثبت نام کنند.

عنایتی افزود: قیمت اصلی بیمه تکمیلی بستگی به سقف قرارداد و تعهداتی که بیمه به رانندگان می دهد دارد.

وی به شرایط پرداخت رانندگان اشاره و تاکید کرد: رانندگان تاکسی با تحت تکفل می توانند اقساط را سالانه در 4 قسط پرداخت کنند و کارت بیمه را دریافت کنند.

وی با اشاره به 11 دستگاه ون در شهرستان برای رفاه مسافران مشغول فعالیت هستند گفت: خرید این دستگاه برای مالک 15 میلیون تومان و با تسهیلات 10 میلیونی از سازمان تاکسیرانی هزینه می شود.

وی بیان کرد: به دلیل هزینه های زیاد این خودرو در ساعت غیر پیک سازمان برای این خودروها با ادارات و سازمانهای دیگر قرارداد تا کمک هزینه ای برای آنها شود.