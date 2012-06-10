بهره برداری از 3 پروژه مهم بزرگراهی تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی پس از بازدید میدانی از پروژه شهید زین الدین گفت: پروژه شهید زین الدین با سرعت خوبی در حال انجام است و با توجه به نقش کلیدی و مهم آن در شهر تهران، بهره برداری از این پروژه تا قبل از بازگشایی مدارس کمک شایانی به روانی ترافیک شرق و شمال شرق تهران خواهد داشت و امیدوارم بتوانیم تا قبل از 15 شهریور شاهد افتتاح این پروژه باشیم.

وی ضمن تقدیر از عملکرد مطلوب شهردار منطقه 4 در افزایش سرعت این پروژه گفت: تلاش دکتر کریمیان در آزاد سازی و رفع معارضین باقیمانده طرح بزرگراهی شهید زین الدین انکار ناپذیر است و خوشبختانه با تلاش ایشان بسیاری از مشکلات موجود در این پروژه رفع شده است.

معاون شهردار تهران، پروژه شهید زین الدین را یکی از مهمترین پروژه های بزرگراهی امسال عنوان کرد و گفت: با توجه به ویژگی مهم این پروژه که شرق و غرب تهران را در محدوده وردآورد کرج به هم متصل می کند باید اقدامات شاخصی در این پروژه اجرا شود.

وی افزود: ورودی این پروژه دروازه شرقی تهران است و باید طراحی مناسب، نورپردازی، زیباسازی و فضای سبز بسیار زیبا در ابتدای این پروژه بزرگراهی صورت گیرد تا عظمت این پروژه نمایان شود.

شریفی در ادامه از شهردار منطقه 4 خواست تا ضمن بهسازی کندروهای شهید زین الدین، مشکلات پروژه ادامه بزرگراه شهید باقری که یکی دیگر از پروژه های مهم و کلیدی منطقه 4 است را با سرعت رفع نماید.

معاون امور مناطق شهرداری تهران تاکید کرد: ادامه بزرگراه شهید همت که بزرگراه شهید خرازی است و به وردآورد متصل می شود باید همزمان با این پروژه افتتاح شود تا ترافیک شهر تهران به حداقل کاهش یابد.

در ادامه نشست دکتر مازیار حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه اتفاقات بزرگی در منطقه 4 در حال رخ دادن است گفت: خوشبختانه در حال حاضر فضای خدمت رسانی به مردم فراهم شده است و باید از این فضا بهره لازم را برد.

وی افزود: در منطقه 4 شهرداری تهران علاوه بر پروژه شهید زین الدین، 2 پروژه مهم و کلیدی بزرگراهی دیگر شامل ادامه بزرگراه شهید باقری و تقاطع تلو با بزرگراه شهید بابایی در دست اقدام است و بیشترین هماهنگی نیز بین این معاونت و منطقه 4 وجود دارد که سرعت اجرای پروژه ها را افزایش داده است.

حسینی تصریح کرد: پروژه بزرگراه شهید باقری به ایستگاه آخر رسیده است و انشاءالله تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد و در در کنار بزرگراه امام علی (ع) کمک شایانی به کاهش ترافیک تهران خواهد نمود.

در ادامه دکتر حسن کریمیان شهردار منطقه 4 به ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در پروژه شهید زین الدین پرداخت و گفت: با توجه به نقش کلیدی پروژه شهید زین الدین در شهر تهران و تاکید شهردار تهران بر افتتاح این پروژه در زمان پیش بینی شده، تلاش می کنیم تا در موعد مقرر شاهد افتتاح این پروژه باشیم.