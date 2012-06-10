نشست علمی "جنگ نرم در فضای سایبری و وظیفه ما" در رودهن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست ظهر یکشنبه با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، حجت الاسلام ابراهیم سراج مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه، معاون فرهنگی، مدیر گروه معارف اسلامی و استادان گروههای معارف اسلامی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برگزار شد.

غلامحسین حیدری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در این نشست گفت: تهاجم فرهنگی خطرناکتر از هجوم نظامی است و در هجوم نظامی طمع به "خاک" و در شبیخون فرهنگی طمع به اخلاق و دین است.

کارشناس جنگ نرم در فضای سایبری نیز در این نشست درباره تفاوت هجوم فرهنگی و هجوم نظامی یا به عبارتی جنگ نرم و جنگ سخت سخن گفت و اظهار داشت: هجوم فرهنگی برتر از هجوم نظامی است.

بیات افزود: هجوم و جنگ نرم عبارت است از مجموعه اقداماتی که باعث دگرگونی الگوهای رفتاری شود که دارای سه بعد فرهنگی، حکومتی و اقتصادی است برخی از ویژگیهایش این است که بدون لشکرکشی از طریق نرم افزار اراده خـودرا تحمیل می کند و از شیوه های القایی و اقناعی استفاده می شود.

جنگ نرم بیشتر مسائل مذهبی را نشانه می گیرد

وی عنوان کرد: این جنگ دو پیکارگاه اصلی دارد که قلب و مغز هستند، پایدار و با دوام است و بیشتر مسائل مذهبی را نشانه می گیرد تردید آفرین است که این تردید از فکر و اندیشه آغاز شده و به اعتقادات و بالاخره نظام منتهی می شود.

این کارشناس ادامه داد: تجهیزات جنگ نرم عبارتند از نشریات و مطبوعات، بازیها، فیلمها، انیمیشن، اسباب بازیها، عروسکهای باربی و ...، آنها با این عروسکها روی ذهن بچه های ما کارمی کنند و ما به راحتی زمینه را برای اهداف آنان مهیا می کنیم وسی دی های مربوطه را برای فرزندان خود می خریم تا سرشان گرم شود غافل از این که چه افکار شیطانی را به آنها منتقل می کنیم.

وی در پایان این نشست به مکاتب و نظریه پردازان اجتماعی بویژه فیلمها و سایت استکبار جهانی که چگونه در برابر اسلام و انقلاب اسلامی توطئه می کنند، با پخش منتخبی از فیلمهای مستند، هالیودی که برهنگی و انحرافات اجتماعی را تبلیغ می کنند پرداخت و گفت: در این برهه از زمان وظیفه ما در برابر جامعه به ویژه نسل جوان حساس است و با وحدت کلمه و پیروی از قرآن و عترت و استفاده از رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در برابر توطئه جهانی با ایثار و مقاومت، همچون هشت سال دفاع مقدس از خون شهدای انقلاب اسلامی باید پاسداری کرد.