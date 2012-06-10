موضوع فروش مازاد طبقات در مشهد از نظر شورای شهر مختومه است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با واکنش به صحبت ها نایب رئیس شورا شهر درباره پیگیری و برخورد با تخلفات شهرداری مشهد بیان کرد: این که شهرداری مشهد در قالب تفاهم‌نامه‌ها و یا صلح‌نامه‌هایی اقدام به اخذ مبالغی جدا از مصوبات شورای اسلامی شهر از شهروندان متخلف ساختمانی کرده سوء استفاده شخصی نبوده است.

وی تاکید کرد: در این راستا اگر فردی اعتراض دارد می تواند به شورای شهر مراجعه کند تا اعتراض وی در کمیته های نظارتی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی توضیح داد: در اوایل نیمه دوم سال گذشته گزارش هایی مبنی بر امضای صلح نامه و توافق نامه برای صدور پروانه بین شهروندان و شهرداری مشهد ارائه شد که در نهایت از شهردارمشهد توضیح خواسته شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به تخلفات دریافت 56 میلیارد تومان مازاد بر تعرفه های مصوب شورا از شهروندان، صدور 250 مجوز بیش از یک طبقه اضافه در یک ملک و فروش 150 هزار جای پارکینگ خودرو اظهارکرد: با توضیحات شهردار متوجه شدیم که مبالغ دریافتی برای فروش مازاد طبقات با مصوبه شورا تفاوتی نداشته و در این موضوع بحث سوء استفاده شخصی یا اختلاس مطرح نبوده و با صحبت های ایشان شورا اقناع شد.

وی اظهارکرد: برخی از شهرداران مناطق نیزدر قالب همین صلح‌نامه و یا توافق‌نامه‌ها اقدام به اخذ مبالغی از شهروندان مشهدی کرده‌اند که این مبالغ دریافتی نیز با مصوبه شورا تفاوتی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با واکنش به صحبت ها نایب رئیس شورا شهر درباره پیگیری و برخورد با تخلفات شهرداری مشهد بیان کرد: این که شهرداری مشهد در قالب تفاهم‌نامه‌ها و یا صلح‌نامه‌هایی اقدام به اخذ مبالغی جدا از مصوبات شورای اسلامی شهر از شهروندان متخلف ساختمانی کرده سوء استفاده شخصی نبوده است.

وی تاکید کرد: در این راستا اگر فردی اعتراض دارد می تواند به شورای شهر مراجعه کند تا اعتراض وی در کمیته های نظارتی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی توضیح داد: در اوایل نیمه دوم سال گذشته گزارش هایی مبنی بر امضای صلح نامه و توافق نامه برای صدور پروانه بین شهروندان و شهرداری مشهد ارائه شد که در نهایت از شهردارمشهد توضیح خواسته شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به تخلفات دریافت 56 میلیارد تومان مازاد بر تعرفه های مصوب شورا از شهروندان، صدور 250 مجوز بیش از یک طبقه اضافه در یک ملک و فروش 150 هزار جای پارکینگ خودرو اظهارکرد: با توضیحات شهردار متوجه شدیم که مبالغ دریافتی برای فروش مازاد طبقات با مصوبه شورا تفاوتی نداشته و در این موضوع بحث سوء استفاده شخصی یا اختلاس مطرح نبوده و با صحبت های ایشان شورا اقناع شد.

وی اظهارکرد: برخی از شهرداران مناطق نیزدر قالب همین صلح‌نامه و یا توافق‌نامه‌ها اقدام به اخذ مبالغی از شهروندان مشهدی کرده‌اند که این مبالغ دریافتی نیز با مصوبه شورا تفاوتی نداشته است.