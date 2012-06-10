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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۳

برخورد سه خودرو در تقاطع 30 متری علی آبادکتول

برخورد سه خودرو در تقاطع 30 متری علی آبادکتول

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: برخورد سه خودرو در تقاطع 30 متری جنوبی شهر علی آباد کتول موجب مجروحیت سرنشینان این خودروها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع سی متری علی آبادکتول از محل های حادثه خهیز بوده که نیازمند ساماندهی است.

این تقاطع هر هفنه شاهد وقوع تصادف بوده و از سوی شهروندان به تقاطع تصادف نامگذاری شده است.

شهروندان علی آبادی اعتقاد دارند، بارها مشکل این مسیر خطرناک به شهردرای اطلاع رسانی شد ولی تاکنون اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

در عین حال شهردار علی آبادکتول همواره در پیگیری خبرنگاران از برنامه ریزی برای ساماندهی این تقاطع خبر می دهد که تاکنون عملیاتی نشده است.

تقاطع سی متری در داخل شهر علی آبادکتول و کمربندی سابق واقع شده است.

کد مطلب 1623086

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