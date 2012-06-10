روابط عمومی ادارات بابل هنوز در عرصه اطلاع رسانی پویا نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدوی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری بابل، با اشاره به اینکه رویکرد دولت نهم و دهم رویکرد فرهنگی است، افزود: برای ساخت خانه عالم، مساجد و توجه به زیرساخت‌های مصلی نماز جمعه هیچ دولتی همانند دولت نهم و دهم اعتبار نگذاشت و به آن اهمیت نداده است.

وی بیان داشت: باید در توسعه شهرستان برنامه‌ریزی مدون و کاملی در تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم ولی سرلوحه همه کارها فرهنگ است زیرا زیربنا جمهوری و شعار دینی ما با شعار فرهنگی شکل گرفت.

فرمانداربابل با بیان اینکه باید روابط عمومی‌ها در ادارات فعال‌تر عمل کنند، افزود: هنوز روابط عمومی‌های ادارات مختلف فعال و پویا نیستند و این امر موجب شده تا در بحث ارتباطات ضعف داشته و اطلاع‌رسانی به طور کامل و جامع انجام نشود.

مهدوی با اشاره به عدم شروع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: با افزایش قیمت‌ ها مواجه نیستیم و هیچ ارگانی بدون هماهنگی اعلام شده حق افزایش کالا را ندارد و با مجرمان و متخلف به شدت برخورد می‌شود.

وی افزود: ما مسئول 24 ساعته هستیم نه مسئول وقت اداری، هر مسئولی که پایبند وقت اداری است باید این جایگاه را خالی کند زیرا این جایگاه متعلق به شهدا و معصومین بوده و باید آنگونه تلاش کنیم که ائمه می‌ کردند.

فرمانداربابل بیان داشت: اعتبار سال گذشته شهرستان از طریق تملک ‌دارایی، حوادث و ملی بود که مساعدت‌های مردمی به آن اضافه شد به طوری که کمک خیران بابل به سه آموزش و پرورش بابل دو برابر اعتبار تملک و دارایی شهرستان بابل بود که رتبه نخست کشور را در جذب کمک‌های خیران کسب کرد.