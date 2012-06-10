15 هکتار از منطقه تفریحی "شلالدون" باشت در آتش سوخت

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: آتش سوزی عصر روز گذشته در این منطقه به وقوع پیوست که ساعتی بعد با تلاش نیروهای حفاظت منابع طبیعی، نیروهی انتظامی، سپاه و نیروهای مردمی خاموش شد.

رحمت الله دین پرور افزود: این منطقه به دلیل بارندگی های مطلوب از پوشش مرتعی و جنگلی خوبی برخوردار است و به همین دلیل به عنوان یک منطقه تفریحی شناخته شده است.

وی بیان کرد: علت این آتش سوزی مشخص نیست اما به نظر می رسد عدم رعایت مسائل ایمنی از سوی گردشگران منجر به گسترش آتش سوزی شده است.

دین پرور اظهار داشت: هنوز خسارت حاصل از آتش سوزی این منطقه مشخص نشده است و کارشناسان منابع طبیعی در حال بررسی خسارت وارده هستند.

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای سالجاری سه آتش سوزی جنگل و مرتع در مناطق "امیرآباد" و "دلی بهرام بیگی" بویراحمد و "شلالدان" باشت به وقوع پیوسته است.

دین پرور بیان داشت: اغلب آتش سوزیهای جنگل و مرتع در این استان در ارتفاعات به وقوع می پیوندد که به دلیل صعب العبور بودن، بخش زیادی از جنگل و مرتع طعمه حریق می شود.

وی تصریح کرد: این استان کوهستانی است و 53 درصد مساحت آن را شیبهای بالای 27 درصد تشکیل می دهد و امکان تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین در آنها وجود ندارد و تنها بالگرد می تواند به تسریع در اطفا حریق کمک کند.

دین پرور با بیان اینکه جنگلها و مراتع بزرگترین سرمایه این استان هستند، از مردم خواست در فصل گرما مسائل ایمنی را در هنگام گردشگری طبیعت رعایت کنند.

منطقه تفریحی شلالدون در حدفاصل گچساران و باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد

