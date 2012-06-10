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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

سال گذشته 1250 نفر در زهک عضو کتابخانه شهید طباطبایی شدند

سال گذشته 1250 نفر در زهک عضو کتابخانه شهید طباطبایی شدند

زهک - خبرگزاری مهر: مسئول کتابخانه شهید طباطبایی زهک گفت: به جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز مطالعه مفید و با همکاری آموزش و پرورش و برخی از ادارات تاکنون هزار و 250 نفردر این کتابخانه عضو شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میری ظهر یکشنبه در اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی در سال 91با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه اظهار داشت: در سال گذشته 12 مسابقه کتابخوانی کشوری و شش مسابقه در سطح استان و شهرستان برگزار شد که بیش از 170 نفر از اعضای کتابخانه شهید طباطبایی زهک در این مسابقات برگزیده و جوایزی به آنان اهدا شد.

وی گفت: در سال 90 بیش از 13 هزار جلد کتاب توسط اعضا به امانت گرفته شده و بیش از 15 هزارو 600 نفر نیز به کتابخانه مراجعه و خدمات کتابخانه ای دریافت کرده اند.

شهردار زهک نیز در این جلسه بیان داشت: شهرداری آمادگی لازم جهت واگذاری زمین برای احداث کتابخانه را دارد.

محمد رضا رخشانی گفت: در سال گذشته شهرداری زهک بیشترین واریزی را نسبت به سایر شهرها داشته است.

معاون آموزش و پرورش زهک نیز در این جلسه با اشاره به 16 هزار دانش آموز این شهرستان افزود: باید از پتانسیل و ظرفیت های موجود نهایت استفاده را برد.

محمد رجحانیان اظهار داشت: در حال حاضر 55 هزار جلد کتاب در کتابخانه های مدارس وجود دارد.

وی با اشاره به انتخاب کتابیاران مدارس، برگزاری جلسه توجهی را بسیار مفید دانست و خواستار برگزاری دوره های آموزش کتابداری برای این افراد شد.

کد مطلب 1623094

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