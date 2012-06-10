2600 حامی ایتام در گلستان جذب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز خاکپور با اعلام این خبر اظهار داشت: دو هزار و 247 نفر از این حامیان را آقایان و یک هزار و 333 نفر آنان را بانوان تشکیل می دهند.

وی خاطرنشان کرد: جذب این حامیان با تلاش های حوزه مشارکت مردمی و حوزه حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان در سطح استان و تهران محقق شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان علی آباد کتول نیز گفت: در ایام اعتکاف 26 معتکف که در مسجد جامع شهرستان علی آباد کتول حضور داشتند برای حمایت از 28 یتیم کمیته امداد این شهرستان اعلام آمادگی کردند.

اسکندر اسکندری با اشاره به اینکه کمک به ایتام در این ایام و با توجه به سیره امام علی (ع) یک سنت حسنه بشمار می آید، خاطرنشان کرد: 90 درصد این حامیان را بانوان تشکیل می دهند و ماهیانه 400 هزار تومان به حساب ایتام این شهرستان واریز می کنند.