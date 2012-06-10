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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

ناصری اعلام کرد:

برخورد نامناسب با ارباب رجوع در ادارات بابل پذیرفتنی نیست

برخورد نامناسب با ارباب رجوع در ادارات بابل پذیرفتنی نیست

بابل- خبرگزاری مهر: نماینده مردم بابل درمجلس شورای اسلامی گفت: برخورد نامناسب با ارباب رجوع در ادارات بابل پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناصری عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری بابل با اشاره به اینکه تقویت صنعت و کشاورزی موج عظیمی از اشتغال را ایجاد خواهد کرد افزود: راه اندازی فرودگاه، احداث خط ریلی، گازرسانی به روستاهها از مهمترین موضوعاتی بوده که باید در بابل مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: برخورد نامناسب با ارباب رجوع در هر اداره ای پذیرفتنی نیست و در صورت بی احترامی به مردم، بعنوان وکیل مدافع آنها با حدت و شدت با آن دستگاه برخورد خواهد شد.

ناصری با بیان اینکه همه ما در قبال حضور حماسی مردم در انتخابات مسئول هستیم گفت: سکوت مردم موجبات ذلت سیاسی و فقر را در جامعه فراهم می کند.

نماینده مردم بابل اظهار داشت: قانون مداری و تصویب مداری به عنوان یک امر سرنوشت ساز از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه باشد.

کد مطلب 1623097

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