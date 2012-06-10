استان البرز میزبان کلاس هماهنگی داوران تکواندو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، این کلاس هماهنگی طی دو روز در تاریخ های 18 و 19 خرداد ماه سال جاری در دو بخش بانوان و آقایان از ساعت 8 الی 15 و با حضور 23 داور خانم و 50 داور آقا از کل کشور در سالن البرز برگزار شد.



مرجان نریمانی و مهدی کاشانیان به ترتیب به عنوان مدرس بانوان و آقایان مسئولیت تدریس کلاس متمرکز هماهنگی سالیانه داوران را بر عهده داشتند.



کسب 4 مدال طلا کاراته کاهای البرزی در تورنمنت بین المللی ترکیه



تیم ملی نوجوانان و جوانان کاراته ایران که در تورنمنت بین المللی ارزروم ترکیه شرکت کرده بود،در بخش پسران به 9 مدال طلا،2 نقره، 3برنز و در بخش دختران به9 طلا،8 نقره، 3 برنز دست یافت و با افتخار در جایگاه نایب قهرمانی ایستاد.





در این دوره از رقابتها 250 ورزشکار از6 کشور طی 5روز در تمامی رده های سنی باهم به رقابت پرداختند که در نهایت کشور میزبان با 23 طلا،23 نقره و 42 برنز قهرمان شد.



استان البرز با داشتن یک نماینده در بخش دختران و یک نماینده در بخش پسران توانست 4 مدال طلا کسب کند که این مهم بسیار حائز اهمیت است.



ژیمناستیک به عنوان طرح درس مهدهای کودک در البرز تدریس خواهد شد



نشست مشترک اعضای هیئت ژیمناستیک استان البرز با مدیران مهدهای کودک این استان دراداره کل بهزیستی برگزار شد.



در این جلسه مقرر شد ژیمناستیک در مهدهای کودک استان به عنوان یک طرح درس درساعات فوق برنامه زیر نظر هیئت ژیمناستیک استان تدریس شود بر همین اساس جهت اجرای این طرح تمامی مربیان مهدها زیر نظر هیئت استان و فدراسیون ژیمناستیک آموزش های لازم راخواهند دید.



در این جلسه حسین امیدیان رئیس هیئت، اسماعیل ادهمی دبیر و بنایی نایب رئیس به اتفاق کارشناسان هیئت و مدیر کل بهزیستی، مسئول مهدهای استان و شهرستان کرج حضورداشتند.



نشست هیئت جودو استان البرز در شهرستان نظرآباد



اولین نشست هیئت رئیسه جودو استان البرز به میزبانی شهرستان نظرآباد برگزار شد.



جلسه مشترک هیئت جودو استان البرز و هیئت جودو شهرستان نظرآباد با حضور سرهنگ مدنی از بنیان گذاران جودو و رئیس کمیته آموزش مربیان و داوران استان، روستاکاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نظرآباد، سرهنگ سلگی رئیس هیئت جودو استان، نائب رئیس هیئت جودو و اعضای هیئت جودو استان و شهرستان نظرآباد برگزارشد.

