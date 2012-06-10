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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

امیری:

1400 میلیارد ریال تسهیلات به بیمه شدگانه گلستان پرداخت شد

1400 میلیارد ریال تسهیلات به بیمه شدگانه گلستان پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر:مدیرکل تأمین اجتماعی گلستان گفت: مبلغ یک هزارو 411 میلیارد و 382 میلیون ریال در قالب تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت در این استان در سال گذشته به بیمه شدگان استان پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از کل مبلغ یادشده، یک هزار و 234 میلیارد و 320 میلیون ریال به تعداد 22 هزار و 960 نفر بیمه شده در قالب تعهدات بلند مدت و 177 میلیارد و 62 میلیون ریال نیز در قالب تعهدات کوتاه مدت به تعداد 23 هزار و 624 نفر بیمه شده گلستانی پرداخت شد.

وی عنوان کرد: بیشترین مقدار هزینه ها در قالب تعهدات بلند مدت در سال 90 به مستمری بگیران بازنشسته، بازمانده و از کار افتاده پرداخت شده است که جمع آن به یک هزار و 234 میلیارد و 320 میلیون ریال می رسد.

وی عنوان کرد: از کل مبلغ یاد شده مبالغ 785 میلیارد و 277 میلیون ریال به تعداد 13 هزار و 222 بازنشسته، 356 میلیارد و 402 میلیون ریال به تعداد هفت هزار و 741 بازمانده و 92 میلیارد و 641 میلیون ریال نیز به تعداد یک هزار و 997 نفر از کارافتاده در سال گذشته پرداخت شد.

امیری مقدار هزینه ها را در قالب تعهدات کوتاه مدت در سال گذشته مبلغ 177 میلیارد و 62 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این مقدار از هزینه های یاد شده به تعداد 23 هزار و 624 نفر از بیمه شدگان گلستانی پرداخت شد که بیشترین حجم آن مربوط به پرداخت غرامت ایام بیکاری است.

وی اظهار کرد: اداره کل تأمین اجتماعی گلستان با پرداخت مبلغ 134 میلیارد و 53 میلیون ریال به تعداد سه هزار و 100 نفر از بیمه شدگان بیکار در واقع خود به عنوان بزرگترین کارفرما در استان محسوب می شود.

امیری تأکید کرد: تا زمانیکه کارگر در کارگاه مشغول به کار است حقوق و مزایای خود را از کارفرما می گیرد اما در صورت بیکاری،‌ از کارافتادگی یا بازنشستگی حقوق خود را از تأمین اجتماعی دریافت می کند و این صندوق امنیت مالی و روانی بیمه شده را تضمین می کند.

امیری یاد آور شد: در سال گذشته مبلغ 23 میلیارد ریال به تعداد نه هزار و 787 نفر بیمه شده غرامت دستمزد ایام بیکاری، 12 میلیارد و 314 میلیون ریال کمک هزینه ایام بارداری،‌ چهار میلیارد و 309 میلیون ریال کمک هزینه ازدواج، یک میلیارد و 661 میلیون ریال هزینه کفن و دفن، یک میلیارد و 71 میلیون ریال هزینه اروتز و پروتز و 554 میلیون ریال نیز هزینه سفر به بیمه شدگان این استان پرداخت شد.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان گلستان در خاتمه با تأکید بر پویایی و ماندگاری تأمین اجتماعی در کشور گفت: استان گلستان با وجود کشاورزی بودن ظرفیت باالقوه خوبی برای گسترش بیشتر تأمین اجتماعی دارد و اکنون با پیوستن قشرهای مختلف جامعه از جمله کشاورزان، باغداران، قالیبافان، باربران، خادمان مساجد، رانندگان و کارگران ساختمانی به جمع خانواده بزرگ تأمین اجتماعی،‌تعداد بیمه شدگان در این استان در یکسال گذشته بیش از 17 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 1623108

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