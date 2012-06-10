به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده ظهر امروز یکشنبه در همایش مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی شبهه‌آفرینی را یکی از ابزارهای دشمن در جنگ نرم عنوان کرد و گفت: روابط عمومی‌ها باید عرصه جنگ نرم را با در اختیار داشتن اطلاعات صحیح و به روز مدیریت کنند و از به وجود آمدن شبهات و اوج گرفتن شایعات در درون دستگاه‌ها و در سطح جامعه جلوگیری کنند.

وی همچنین اضافه کرد: اعتمادسازی در مجموعه وظایف روابط عمومی‌ها مهم است و ارائه آمار مبتنی بر واقعیت، لازمه اعتمادسازی است و اگر مردم بین آمار منتشر شده از سوی روابط عمومی‌ها و مشاهدات عینی خود تناقض ببینند دیگر اعتمادی نخواهند داشت.

وی با تاکید بر پرهیز از غلو در انتشار آمار و اطلاعات از سوی روابط عمومی ها افزود: مردم باید بدانند که روابط عمومی آینه شفافی است که واقعیت‌ها را منعکس می‌کند و این موضوع بر اصالت کار روابط عمومی تاثیر مثبت دارد.

آژیده، ابتکار و خلاقیت در روابط عمومی را یک ضرورت توصیف و اضافه کرد: روش‌های سنتی در روابط عمومی در جای خود ارزشمند است اما فناوری‌های جدید ایجاب می‌کند که با ابتکار و خلاقیت به از روش‌های نوینی که در برقراری ارتباط با مخاطب موثر است استفاده کنیم.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نظارت بر ضابطه‌مندی و قانون‍‌‌گرایی در دستگاه‌ها، مسئولیت شرعی و قانونی روابط عمومی است، گفت: اگر در دستگاهی رابطه بر ضابطه حکومت کند و در این میان روابط عمومی صرفا ناظر و بی‌تفاوت باشد، این نابخشودنی است چرا که مردم روابط عمومی را در این گونه موارد مرجع پاسخگویی می‌دانند.

وی روابط عمومی را مغز متفکر یک سازمان دانست و افزود: رصد مسائل در حوزه اجرایی و جمع‌بندی نظرات و ایده‌ها و ارایه آنها به مدیر سازمان از وظایف مهم روابط عمومی‌هاست.

آژیده با بیان این که برخی از مدیران روابط عمومی ارتباط موثری با مدیریت سازمان ندارند، اظهار داشت: تعامل بین روابط عمومی و مدیر سازمان بسیار مهم است چرا که موجب می‌شود مدیر با نگرش بهتر به دستگاه متبوع خود آینده روشنی را برای آن ترسیم کند.

وی تقویت جایگاه روابط عمومی‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید بین انتظارات و توانمندی‌‌های روابط عمومی تناسب وجود داشته باشد و برای این منظور لازم است مدیران به جایگاه روابط عمومی، توجه بیشتری داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه انسجام درون‌سازمانی و تقویت همدلی بین کارکنان دستگاه را یکی از ماموریت‌های روابط عمومی دانست و گفت: روابط عمومی در حوزه سازمانی خود باید برای رفع دغدغه و نگرانی همکاران سازمان بکوشد و به گونه‌ای عمل کند که آنها، روابط عمومی را یار و غمخوار خود بدانند.

وی تصریح کرد: مسئول روابط عمومی باید یک فرد برونگرا باشد و فاصله بین کارکنان سازمان و مدیریت را با فراهم کردن زمینه ارتباط از بین ببرد.

آژیده اظهار داشت: روابط عمومی همچنین در بعد منزلتی باید به همکاران و خانواده‌های آنان توجه داشته باشد و برای ارتقای انگیزه در کارکنان سازمان، از تحریک عواطف انسانی غفلت نکند.

وی همچنین با تاکید بر نقش فرهنگ‌سازی روابط عمومی‌ها افزود: توجه به منزلت کارکنان و خانواده‌های آنان را با ترتیب دادن برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی خود تعریف کنید و از اوقات فراغت جامعه مخاطب در این راستا استفاده نمایید.



معاون استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اخلاق‌مداری و تکریم ارباب رجوع در دستگاه‌های اداری گفت: روابط عمومی‌ها از فرصت خدمت به مردم برای کسب منزلت معنوی استفاده کنند و همواره اخلاق را در محیط کار خود سرلوحه قرار دهند.