روحمان از پرونده اختلاس بیمه خبر ندارد/ ماجرای پولهای معادن شن و ماسه

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری ضمن تشریح برنامه‌های استانداری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره پس گرفتن شکایت استانداری از شهرداری در خصوص موضوع درآمدهای حریم گفت: استانداری مصمم است که شهرداری درآمدهای حاصل از حریم هر منطقه را به صورت شفاف بیان کرده همچنین درآمدهای حریم هر منطقه برای همان منطقه هزینه شود اما هم اکنون شهرداری درآمدهای حاصل از حریم را به صورت تجمیعی اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: با مسئولان شهرداری در حال گفتگو هستیم اما اگر به نتیجه خاصی نرسیم از مراجع دیگر موضوع را پیگیری می‌کنیم.

تمدن در ادامه درباره ساخت مراکز آموزشی در سایتهای مسکن مهر توضیح داد: سایتهای مسکن مهر چند بخش است که برخی از آنها به بافت شهر نزدیک بوده و در نتیجه ساکنان آن با مشکل مراکز آموزشی مواجه نیستند اما آن بخش‌هایی که با شهرها فاصله دارند باید مدرسه سازی صورت بگیرد و تعداد مدارس موجود کافی نیست.

به گفته استاندار تهران توافقات لازم با آموزش و پرورش ، شهرداری و خیرین مدرسه ساز صورت گرفته که به صورت مشارکتی مدرسه سازی انجام شود. هم اکنون نیز 21 مدرسه در حال ساخت است که برای سال تحصیلی جدید این مدارس افتتاح می شوند.

تمدن از اختصاص 400 میلیارد تومان برای ساخت مدرسه در سایتهای مسکن مهر خبر داد و گفت: سهم استانداری 60 میلیارد تومان بوده که این مبلغ اختصاص داده شده است.

وی درباره تخلفات استانداری در پرونده اختلاس بیمه ایران نیز توضیح داد: تا این لحظه از همه موارد بی اطلاعم و هنوز رابطه موارد پرونده اختلاس بیمه ایران با استانداری را نمی دانم. ما نیز همچون شما منتظر رای قضایی بوده تا اینکه ببینیم چه ارتباطی بین بیمه ایران و استانداری وجود دارد.

استاندار تهران ادامه داد: در طول دوران مدیریتم در استانداری هرگز به فرد یا افرادی که درگیر بیمه ایران باشند برخورد نکرده ام. روحمان از پرونده بیمه ایران خبر ندارد و نمی دانیم موضوع چیست.

تمدن درباره موضوع تغییر کاربری اراضی در لواسانات که در دادگاه روز گذشته در ارتباط با استانداری مطرح شد گفت: این قضیه مربوط به سال 84 تا 86 است که در آن زمان من در مجلس بودم و نمی دانم که این موضوع چه بوده و چه گذشته است.

وی گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد مراجع قضایی از استانداری مدارک خواسته که مدارک لازم برای مراجع قضایی ارسال شد.

به گفته استاندار تهران در آن زمان گویا شورای عالی شهرسازی مصوبه ای را برای تغییر کاربری اراضی لواسانات تایید می کند که این تاییدیه به استانداری ارسال می شود اما ما هیچ وقت این موضوع را مورد بررسی قرار نداده ایم. در نتیجه با توجه به بی اطلاعی ما هیچ اظهار نظری در این حوزه نمی کنیم.

تمدن درباره مبلغ 500 میلیون تومان از محل تغییر کاربریها که در یکی از فرمانداریها مطرح شده بود، تصریح کرد: این موضوع نیز از لحاظ زمانی مربوط به سال 86 و نیمه اول 87 است که در آن زمان نیز من در معاونت وزارت صنایع بوده ام و به هیچ عنوان در جریان 500 میلیون تومان نبوده و در این موضوع نیز منتظر رای قضایی هستیم.

وی درباره اینکه از پول اداره اتباع خارجی در امور جاری استانداری استفاده می شده گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر و بنا بر روال مبلغی از صدور اتباع خارجی به همان امور واگذار می شده اما زمان ریاست من بودجه اتباع خارجی صد درصد و به صورت مستقیم به خزانه وارد می شود اما در مورد صحت و سقم این موضوع در زمانی که من در استانداری نبوده ام هیچ اظهارنظری نمی کنم.

استاندار تهران اعلام کرد: از زمانی که دیوان محاسبات بخشنامه ای را مبنی بر واریز صد درصدی پول اتباع به خزانه به ما اعلام کرده است ما نیز آن را به صورت کامل اجرا کرده ایم.

تمدن درباره پولهای ناشی از بهره برداری معادن شن و ماسه گفت: این موضوع را وقتی سئوال کرده متوجه شدیم که در یک فرایند طولانی درصدی از پول معادن شن و ماسه صرف امور جاری استانداری می شده و به هر دلیلی در زمانهای گذشته این موضوع امری عادی بوده است.

وی ادامه داد: اما بلافاصله چند ماه پس از حضورم در استانداری، در بخشنامه ای به شماره 1.9866به تاریخ 88.1.25 اعلام کردم که تمام وجوه ناشی از شن و ماسه نباید در مسیر استانداری قرار بگیرد و مستقیما باید این وجوه به خزانه واریز شود.

به گفته استاندار تهران، به دنبال تغییر معاون مربوطه و استقرار معاونت مالی جدید نیز هیئتی برای بررسی این موضوع مشخص شد و اعضای این هیئت تک تک به تمامی فرمانداریها و بخشداریها مراجعه کرده و این موضوع را مستقیما مورد بررسی قرار دهند تا چنانچه پولی از شن و ماسه به غیر از خزانه به جای دیگری واریز می شود جمع آوری کند.

وی توضیح داد: این بخشنامه را در تاریخ 89.1.30 در 7 صفحه با جزئیات لازم مجددا به فرمانداریها و بخشداریها ابلاغ کردیم در سال 90 نیز بر این موضوع تاکید ویژه شد.

تمدن توضیح داد: در این حوزه آن چیزی که در دادگاه مطرح شده مربوط به اوایل حضورم در استانداری است که با آگاهی از آن جلوی این اقدام را گرفته و به صورت کامل این تخلف را متوقف کردیم.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر ثبت نام مسکن ویژه مهر گفت: هنوز زمان دقیق آن به ما اعلام رسمی نشده است ما منتظریم با تصویب شورای مسکن تهران زمان ثبت نام ابلاغ شود.

استاندار تهران درباره شرایط جدید ثبت نام در سایتهای مسکن مهر گفت: برای جلوگیری از مهاجرت باید افراد سکونت خود را در تهران به اثبات رسانده و باید متقاضیان با بازده زمانی 5 سال به بالا در تهران مقیم باشند در غیر این صورت افراد را ثبت نام نمی کنیم.

تمدن در خصوص افزایش نرخ حمل و نقل عمومی با توجه به مصوبه شورای شهر توضیح داد: در سال گذشته کرایه حمل و نقل عمومی در سه مرحله افزایش یافت اما در سال جدید افزایش کرایه ها با توجه به اینکه نه قیمت سوخت افزایش یافته و نه مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی شده است این افزایش برای ما غیر منطقی است.

وی ادامه داد: ما به شورای شهر اعلام کرده ایم که هم اکنون سه ماه از سال گذشته و از اعضای شورا خواسته ایم که افزایش کرایه همپای سیاستهای کشور جلو رود. ادله شورای شهر برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی اگر چه آن را به تصویب رسانده اما برای ما کافی نیست ضمن آنها کارشناسان فرمانداری در حال بررسی موضوع هستند و رویکرد ما افزایش نیافتن قیمتها در حمل و نقل عمومی است.

استاندار تهران در خصوص بحث کمک دولت برای نوسازی بافتهای فرسوده و اینکه مسکن ویژه در دل این بافت ایجاد می شد توضیح داد: نوسازی بافت های فرسوده یکی از وظایف ذاتی شهرداریها است ضمن آنکه دولت حمایت های لازم را در این حوزه در قالب تسهیلات و تضمین اوراق مشارکت کرده است.

تمدن ادامه داد: پیشنهاد مهندس چمران برای اختصاص سایتهای مسکن ویژه درون بافتهای فرسوده موضوعی کاملا تخصصی است و باید مسئله رضایت مالکان نیز مورد توجه قرار داد.

در ادامه این نشست استاندار تهران به سه کار عمده استانداری در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: محور اول فعالیتهای ما به نتیجه رساندن طرحهای مسکن مهر استان است. هماهنگیهای لازم با همه بخشها به عمل آمده و امسال شاهد واگذاری 65 هزار واحد مسکن مهر در تهران هستیم که از این هفته نخستین افتتاحیه ما در شهر جدید پرند برگزار می شود.

تمدن با بیان اینکه 15 هزار واحد آماده برای افتتاح در پرند است گفت: 105 هزار واحد از مسکن مهر بهره برداری شده، 65 هزار واحد امسال افتتاح می شود و مابقی آن نیز در سال آینده به صاحبانشان تحویل داده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه عرضه مسکن در تهران قطعا تاثیر زیادی در بازار پرالتهاب مسکن دارد توضیح داد: اقدام دیگر استانداری تولید مسکن ویژه در شهر تهران است، کار ساخت مسکن در تهران بر خلاف تصورات در تهرانسر و تهرانپارس آغاز شده و همچنین دو نقطه دیگر نیز از شهر تهران در حال بررسی و مطالعه است.

به گفته استاندار تهران، موج جدید تولید مسکن مهر برای متقاضیان جدید صورت می گیردو چنانچه همچنان متقاضیانی برای مسکن وجود وجود داشته باشد فرمانداری ها موظفند برنامه خود را به شورای مسکن استان ارائه داده و پس از تصویب کارهای مربوط به ساخت را کلید بزنیم.

تمدن با اشاره به شعار سال جدید مبنی بر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: به همین منظور بسته حمایتی از صنعت استان تهران تدوین کرده که استفاده از صندوق توسعه ملی برای حمایت و توسعه از جمله موارد این بسته حمایتی است؛ به همین منظور 600 میلیارد تومان برای حمایت از واحدهای صنعت پذیر اختصاص داده شده است.

به گفته وی، در بودجه سال 91 استانداری نیز بخشی را برای حمایت از صنعت و کشاورزی اختصاص داده و همچنین کارگروه تسهیل استانداری برای حمایت از این صنایع راه اندازی شده است و چنانچه تولید کنندگان بدون هیچ گونه قصور اقدام به تولید کرده باشند، مورد استمهال بانکها در خصوص بدهی های وامهایشان خواهند شد. استاندار تهران همچنین از اختصاص 70 میلیارد ریال برای تامین زیرساخت های شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت: در صدد هستیم در سال جدید حضور بدون واسطه ای در واحدهای تولیدی استان داشته و پس از بازدید مشکلات آنها را در بحث های اداری برطرف کنیم.

تمدن تصریح کرد: 60 هزار هکتار زمین در شهرستانهای استان تهران شناسایی شده و هم اکنون 28 هزار هکتار از آنها آماده سازی شده است که به این منظور 270 میلیارد تومان با نرخ 7 درصد در قالب تسهیلات به تولید کنندگان و کشاورزان اختصاص می دهیم تا در سال جدید تولیدات کشاورزی را از 4 میلیون تن به 5 میلیون تن برسانیم.

وی با اشاره به طرحهای ویژه مهر ماندگار گفت: استانداری موظف است که همه طرحهای نیمه تمام استان را به بهره برداری رسانده و به همین دلیل 21 طرح به عنوان مهمترین طرحها مانند احداث آزادراه حرم تا حرم، احداث قطار تهران - ورامین، احداث آزاد راه تهران - شمال و... در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار تهران درباره تنظیم بازار با توجه به نزدیک بودن ماه رمضان گفت: تمهیدات لازم در نظر گرفته شده و فروش فروشگاههای زنجیره ای، میادین میوه و تره بار شهرداری به صورت ویژه همزمان با آغاز این ماه شروع می شود، هماهنگی های لازم نیز با انجمنهای ذیربط برای تامین برنج، خرما، مواد پروتئینی صورت گرفته است. همچنین نظارتهای کافی نیز برای جلوگیری از افزایش قیمت ها صورت می گیرد.

در ادامه این نشست نعمت الله ترکی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری تهران درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و گرانی قیمت نان توضیح داد: افزایش قمیت نان در استان تهران در بحث سیاستهای هدفمندی یارانه ها در فاز دوم نیست و هر ساله قیمت گذاری نان با توجه به فصل برداشت گندم از سوی هیئت دولت و شورای اقتصاد صورت می گیرد.

وی ادامه داد: هیئت دولت و شورای اقتصاد قیمت نان را با توجه به خرید تضمینی گندم، هزینه های نگهداری، انبارداری و نقل و انتقال تعیین کرده است.

وی گفت: قیمت نان در شهرستانهای استان تهران نیز با توجه به هزینه های پخت نان و هزینه ها نگهداری، فردا اعلام خواهد شد.