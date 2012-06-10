شهرداریهای مازندران ملزم به جمع آوری سگ های ولگرد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شجاعی عصر یکشنبه در جلسه کمیته بیماریهای مشترک بین انسان ودام درپژوهشکده انیستیتو پاستورشمال کشور افزود: با فعال و حساس تر شدن دستگاه های مسئول از جمله شهرداریها، بخشداریها، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، دادگستری، محیط زیست و پژوهشکده پاستور شعبه آمل برای کنترل بیماریهای مشترک میان انسان و دام، انتظار می رود روند افزایشی ناشی ازحیوان گزیدگی درمازندران کاهش یابد.



وی افزود: بر اساس آمارها، پارسال بیش از پنج هزارو 700 حیوان گزیدگی در مازندران گزارش شد که 82 درصد این گزش ها ناشی از سگ وعمدتا سگ های خانگی و صاحب دار بوده است.



مسئول کمیته بیماریهای مشترک بین انسان و دام دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه خوشبختانه هیچ مورد مرگی در سال گذشته براثر حیوان گزیدگی در استان مشاهده نشده است، افزود: هم اکنون 17 مرکز درمان پیشگیری از هاری در مازندران فعال است و بلافاصله پس از علائم گزیدگی عملیات واکسیناسیون و سرم درمانی بر روی افراد در این مراکز انجام می شود.



شجاعی با بیان اینکه حیوان گزیدگی بیشترین آمار بیماریهای مشترک میان انسان و دام است، اضافه کرد: خوشبختانه از سال گذشته کمیته بیماریهای مشترک بین انسان و دام دانشگاه علوم پزشکی مازندران با فعال کردن کمیته های پژوهش و مراقبت و پیگیری بیماریها و تشکیل جلسه های منظم در تلاش برای جلب مشارکتهای دستگاه های اجرایی و مسئول استان بوده است.



وی اضافه کرد: خوشبختانه این نشستها از سال گذشته تاکنون نتیجه بخش بوده و با مشخص شدن مسئولیت های همه دستگاه های، برنامه عملیاتی این کمیته در راستای کاهش حیوان گزیدگی درمازندران امسال به طور جدی پیگیری خواهد شد.



مسئول کمیته بیماریهای مشترک بین انسان ودام دانشگاه علوم پزشکی مازندران به برنامه های آگاهی و اطلاع رسانی بیشتر به مردم برای قرارنگرفتن درمعرض حیوان گزیدگی اشاره کرد و گفت: 50 برنامه آموزشی درجهت اطلاع رسانی از طریق صداوسیما به مردم تهیه شده که بزودی از طریق صد وبرنامه های سیمای مازندران پخش خواهد شد.



شجاعی یادآور شد: از سال تحصیلی جدید از سوی آموزش و پرورش در مدارس مازندران نیز با همکاری مدیران و بهداشت یاران مدارس اقدام خواهد شد.