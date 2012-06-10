شوخیهای وکیل مه آفرید و قاضی سراج

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهیمن دادگاه فساد مالی بزرگ با حاشیه های جالبی همراه بود که در زیر به آنها اشاره می شود.

* ریاحی وکیل مه آفرید خسروی که امروز برای دفاع از متهم دیگری در دادگاه حضور داشت با گلایه از سخنان قاضی سراج که گفته بود تو نیز مانند موکلت شده ای گفت: وظیفه من دفاع از مه آفرید است که می گویید همانند متهم شده ام که قاضی سراج پاسخ داد: مگر متهم تو چه اشکالی دارد؟ که ریاحی گفت اگر منظورتان موکل کارآفرین من است به آن افتخار می کنم اما اگر منظورتان اتهام کلاهبرداری است که شباهتی به آن ندارم. قاضی سراج در پاسخ گفت: منظور من همان چیزی است که در فکر خودت است و به کسی نگو!

* ریاحی در هنگام دفاع از "ف . خ" با تاکید بر اینکه وی نقشی در این پرونده نداشته و تنها به دلیل همنامی از خویشاوندی با مه آفرید در حال محاکمه است، گفت: با عرض معذرت از خانواده وی "ف . خ" تنها یک پادو بوده اگر قرار است اتهام شرارت در اخلال نظام بانکی را به وی نیز وارد کنید شان کیفرخواست مه آفرید را پایین آورده اید.

* ریاحی در بخشی از دادگاه پس از قرائت میزان رشوه هایی که ف . خ به مسئولان بانک می داد گفت: این گرز در خور این پهلوان نیست. در پرونده ای که رشوه 8 میلیاردی وجود دارد عیدی 300 هزار تومانی به آبدارچی رشوه محسوب نمی شود اینها عیدی کارمندان بانک بوده . قاضی سراج گفت: در کیفرخواست اسمی از آبدارچی نیست و تنها کارمندان بانک هستند که وکیل متهم پاسخ داد: آبدارچی نیز کارمند است. کارمندی است که چایی می دهد آنها کارمندانی هستند که پول می دهند. نماینده دادستان در این زمینه گفت شما رشوه های میلیاردی را نیز کار خیر می دانید مشخصا این رقمها برای شما رشوه نیست.

* قاضی سراج در پاسخ به درخواست وکیل که درخواست ملاقات با متهم برای تنظیم لایحه دفاعیات متهم را داشت گفت: شما راضی باشید ما اجازه این کار را به شما می دهیم. سپس قاضی سراج ادامه داد: برخی صحبتها نمک دادگاست ما انتظار توهین، فحش و غیره را نیز داریم و از شنیدن آن ناراحت نمی شویم. شما آزاد آزاد هستید تا هر چه دل تنگتان می خواهد به ما بگویید. وکیل متهم نیز پاسخ داد: اگر صدایم بلند شد از شما عذرمی خواهم صورت مازندرانی است که کمی هم ترکی به آن اضافه شده برای همین بلند است. قاضی سراج در پاسخ به ریاحی گفت: هر چه می خواهی بگو بالاخره تو از این راه نان می خوری که وکیل مه آفرید خسروی گفت: من هنوز نتوانستم تمامی پرونده را بخوانم. قاضی سراج گفت همین امروز می دهم تمام پرونده را توی گونی کنند و تو آنها را به خانه ببر.

* وکیل مه آفرید در بخشی از این جلسه دادگاه با بیان اینکه من از بد حادثه به اینجا پناه آورده ام، گفت: من در انتخابات به اصلاح طلبان رای دادم و کاری هم با این دولت ندارم اما جرم متهمین نیز آنچه در کیفرخواست است نیست فاز قضیه را خیلی بالا برده اید.

* وکیل مه آفرید خسروی از سکته کردن م . م یکی از آنهایی که در جلسه گذشته دادگاه نام برده شد خبر داد.

* اعضای هیئت مدیره شرکت فولاد فام اسپادانا به دلیل کم سن و سالی و بی اطلاعی سبب خنده و شوخی در دادگاه شدند. متهم هنگامی که قاضی سراج شغل پدرش را پرسید گفت: پدرم گمرکی است. قاضی گفت: گمرکی ها که باید زرنگ باشند تو چرا اینگونه شدی؟ رئیس جوان هیئت مدیره شرکت فولاد فام پاسخ داد پدرم آنقدرها هم گمرکی نیست.