ورود افراد مسلح کویتی به سوریه/ استفاده ابزاری از مقدسات برای توجیه خشونت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القبس کویت از حضور افراد مسلح کویتی در سوریه پرده برداشت که در اقدامات تروریستی و حملات به ارتش و مراکز دولتی و غیر دولتی مشارکت دارند.



این روزنامه فاش کرد دهها شهروند کویتی با عبور از مرز ترکیه برای مشارکت در اقدامات مسلحانه علیه نظام سوریه به آنچه به ارتش آزاد موسوم است، پیوسته اند.



این روزنامه که مشارکت در اقدامات تروریستی برهم زننده امنیت مردم سوریه را "جهاد" توصیف کرد و به نقل از منابع نزدیک به این شهروندان کویتی که هم اکنون در سوریه حضور دارند، نوشت دفاتر ارتش موسوم به آزاد، آنها را در کنار گروههای زیادی از عربستان، الجزایر و پاکستان ساماندهی کرده است و به آنها برای جلوگیری از وقوع هرگونه پیشامد و حادثه اضطراری، کارت شناسایی سوری تحویل داده است و پس از مسلح کردن آنها، در استانهای مختلف سوریه مستقر کرده است.



این منابع تاکید کردند گروههای زیادی از عربستان، الجزایر و پاکستان برای ورود به سوریه آماده می شوند و به محض ورودشان به این کشور، با نمایندگانی از آنچه به ارتش آزاد موسوم است، دیدار می کنند و پس از دریافت سلاح در واحدهای جنگی به شیوه معینی توزیع می شوند، همچنین از ترس اسارت، به آنها مدارک شناسایی سوری داده می شود.



به گفته این منابع، اتباع کویتی، مدارک کویتی خود را به نمایندگان ارتش موسوم به آزاد در مرز ترکیه تحویل می دهند و مدارک شناسایی سوری(البته مدارک جعلی) دریافت می کنند.



این منابع همچنین فاش کردند ارتش موسوم به آزاد، با مشارکت تعدادی از جوانانا کویتی به سبب سن کم آنها در درگیریهای مسلحانه با ارتش سوریه مخالفت کرده است.



بر اساس گفته های نزدیکان افراد مسلح کویتی، مقادیر زیادی سلاح در مرز ترکیه و سوریه وجود دارد.