نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر سلامت جامعه را تضمین می کند

گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان تقسیم فریضه امر به معروف و نهی از منکر به مناطق چهاردهگانه توسط آموزش و پرورش را اقدامی شایسته دانست و افزود: حوزه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مظلوم واقع شده و در این زمینه حق مطلب ادا نشده است.
وی ادامه داد: نباید مسئولان آماری ارائه دهند که پس از ارزیابی مستندات آن زیر سؤال برود و همواره باید ناظری بر اعمال دستگاههای مختلف معین گردد تا درصد خطا و اشتباه کاهش یابد.
احمدی افزود: در بحث نوآوری نباید از ارائه طرحهای نوین ترسید چرا که بلندپروازی رمز موفقیتهای بزرگ و پویای جامعه است.
وی، با اشاره به اینکه ارائه طرح پیشنهادی متحد الشکل کردن لباس دانشآموزان از اهمیت ویژهای برخوردار است افزود: اجرای این طرح یک هنر و دستآورد ارزشمند است که باید به شکل مستمر پیگیری شود که در پی آن شاهد کاهش استفاده از نمادهای غربی در لباس مدارس در تحقق شعار جدید خواهیم بود.
احمدی، انجمن یاران معروف، طرح طیبه و طرح غنیسازی اوقات فراغت را از فعالیتهای ارزشمند آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت: غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان نسبت به سال گذشته از روند رو به رشدی برخوردار بوده و در تلاش هستیم که با جذب اعتبارات موردنیاز به منظور تکمیل اردوگاه امام خمینی(ره) بتوانیم تابستانی خوب و ماندگار را در اذهان دانشآموزان حک کنیم.
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