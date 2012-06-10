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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۰

امیدیان به مهر گفت:

9054 کنتور خراب مشترکیان آبفای مازندران تعویض شد

9054 کنتور خراب مشترکیان آبفای مازندران تعویض شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر بهره برداری دفتر مدیریت شرکت آب و فاضلاب مازندران مازندران گفت: سال گذشته 9 هزار و 54 کنتور خراب مشترکان آبفای مازندران تعویض شد.

علی امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 9 هزار و 100 کنتور خراب مشترکان شهری در سال 90  توسط پرسنل این شرکت تعویض شده است.

وی افزود: با 11 هزار و 27 انشعاب واگذار شده در سال 90 و در بخش آب و فاضلاب، تعداد انشعابات مشترکان شرکت آب و فاضلاب مازندران  از 478 هزار به 489 هزار فقره رسیده است.

امیدیان گفت: برای تعویض این تعداد کنتور بیش از 27 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی از مشترکان این شرکت خواست تا با ایجاد پوشش مناسب در اطراف کنتور های آب و استفاده از حوضچه های مخصوص نصب کنتور در حفاظت از کنتورهای آب منازل خویش بیش از پیش این شرکت را در امر خدمت رسانی به همشهریان یاری کنند..

کد مطلب 1623116

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