9054 کنتور خراب مشترکیان آبفای مازندران تعویض شد

علی امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 9 هزار و 100 کنتور خراب مشترکان شهری در سال 90 توسط پرسنل این شرکت تعویض شده است.

وی افزود: با 11 هزار و 27 انشعاب واگذار شده در سال 90 و در بخش آب و فاضلاب، تعداد انشعابات مشترکان شرکت آب و فاضلاب مازندران از 478 هزار به 489 هزار فقره رسیده است.

امیدیان گفت: برای تعویض این تعداد کنتور بیش از 27 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی از مشترکان این شرکت خواست تا با ایجاد پوشش مناسب در اطراف کنتور های آب و استفاده از حوضچه های مخصوص نصب کنتور در حفاظت از کنتورهای آب منازل خویش بیش از پیش این شرکت را در امر خدمت رسانی به همشهریان یاری کنند..