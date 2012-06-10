معامله 204 میلیون سهم و حق تقدم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز یکشنبه بورس تهران 204 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 582 میلیارد ریال در بیش از 13 هزار و 700 بار معامله شد.

شاخص کل، 26 هزار و 264 واحدی شد. همچنین شاخص کل با 100 واحد کاهش نسبت به دیروز، عدد 26 هزار و 264 واحد را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص 30 شرکت بزرگ با افت 5 واحدی به عدد 1510 واحد رسید. شاخص آزاد شناور به 33 هزار و 60 واحد رسید که نسبت به روز گذشته 111 واحد کاهش داشته است.

بر پایه این گزارش، شاخص بازار اول هم امروز عدد 21 هزار و 879 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به بیستمین روز خردادماه، 92 واحد کاهش دارد.

شاخص بازار دوم نیز با افت 59 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در ایستگاه 35 هزار و 312 واحدی توقف کرد. شاخص صنعت با افت 97 واحدی نسبت به روز گذشته، عدد 20 هزار و 820 واحد را نشان می دهد.