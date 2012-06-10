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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

در شورای شهر/

تولید داخلی 15 درصد تجهیزات قطار شهری مشهد به تصویب رسید

تولید داخلی 15 درصد تجهیزات قطار شهری مشهد به تصویب رسید

مشهد – خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر مشهد گفت: بستر تولید داخلی 15 درصد از تجهیزات ناوگان خطوط قطار شهری با بهره گیری از توان تخصصی نیروهای شرکت بهره برداری و پتانسیل فنی این شهر در شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی، ظهر یکشنبه  در جلسه علنی شورا شهر اظهار کرد: شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد موظف است اقدام به برگزاری نمایشگاه دائمی از تجهیزات و قطعات مصرفی ناوگان قطار شهری نموده و با ارائه روشها و استانداردهای مورد نیاز در جهت تامین قطعات، از تولید داخلی استفاده کند.

وی با اشاره به نظریه نحوه محاسبه حقوق شهرداری بابت مستحدثات خلاف ضابطه اظهار کرد: این نظریه به کمیسیون های تخصصی برگشت خورد.

وی ادامه داد: نظریه ای مبنی بر تعیین ضرایب محاسبه حقوق شهرداری برای فضاهای عمومی مجتمع های تجارتی با نظر اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

وی بیان کرد: نظریه کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری در خصوص نظارت و حسابرسی به روز در شهرداری مشهد و سازمان های ذی ربط نیز به تصویب رسید.

وی از تصویب نظریه در خصوص ایجاد تالار مبادلات املاک و مستغلات شهرداری مشهد خبر داد و افزود: نظریه ای مبنی بر ارائه مشوق های سرمایه گذاری از طریق مشارکت با بخش خصوصی جهت ساماندهی، بازرسی و بهسازی مطلوب مناطق کم برخوردار نیز با نظر اعضای شورای شهر تصویب نشد.

شیرمحمدی تصریح کرد: دستورالعمل اجرای پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی ارزان قیمت در انتهای اراضی گلشهر نیز با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

رئیس شورای اسلامی مشهد تصریح کرد: نظریه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مبنی بر نام گذاری تعدادی از خیابان ها و اماکن عمومی تصویب شد.

کد مطلب 1623119

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